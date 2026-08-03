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Petrobras y Ecopetrol confirman nuevo descubrimiento de gas en Colombia
El conglomerado colombiano Ecopetrol y la petrolera Petrobras de Brasil confirmaron este lunes un nuevo descubrimiento de gas natural en aguas profundas de Colombia.
El conglomerado colombiano Ecopetrol y la petrolera Petrobras de Brasil confirmaron este lunes un nuevo descubrimiento de gas natural en aguas profundas de Colombia con la perforación del pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en el Bloque GUA-OFF-O.
El pozo exploratorio Sandía-1 se encuentra aproximadamente a 42 kilómetros de la costa, a una profundidad de 1.285 metros y a una distancia de 18 kilómetros de los pozos Sirius-1 (descubridor de gas), de Sirius-2 (delimitador) y nueve kilómetros del pozo Copoazu-1 (descubridor de gas).
El descubrimiento refuerza "el potencial de gas en esta región del offshore colombiano y sumando volúmenes que pueden contribuir con la seguridad energética del país y la región", precisaron las empresas en un comunicado conjunto.
La perforación Sandía-1 se inició el 12 de junio pasado. Petrobras actúa como operador, con una participación del 44.4%, mientras que Ecopetrol posee un 55.6 por ciento.
"Los intervalos donde se comprobó la presencia de gas están siendo evaluados detalladamente mediante registros de pozo y posteriormente se llevarán a cabo análisis de laboratorio adicionales", precisó el comunicado.
A mediados de marzo, Ecopetrol y Petrobras confirmaron el descubrimiento en el pozo Copoazú-1, en el mismo bloque que Sandía-1.