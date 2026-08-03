Petrobras y Ecopetrol confirman nuevo descubrimiento de gas en Colombia

El conglomerado colombiano Ecopetrol ⁠y la petrolera Petrobras de Brasil confirmaron este lunes ⁠un nuevo descubrimiento ⁠de gas natural en aguas profundas de Colombia con la perforación del pozo exploratorio Sandía-1, ubicado en el Bloque GUA-OFF-O.

El pozo exploratorio Sandía-1 se encuentra aproximadamente a 42 kilómetros de la costa, a una profundidad de 1.285 metros y a una distancia de 18 kilómetros de los pozos Sirius-1 (descubridor de gas), de Sirius-2 (delimitador) y nueve kilómetros del ⁠pozo Copoazu-1 (descubridor de ⁠gas).

El ⁠descubrimiento refuerza "el potencial de gas ⁠en esta región del offshore colombiano y sumando volúmenes que pueden contribuir con la seguridad energética del país y la región", precisaron las empresas en ⁠un comunicado conjunto.

La perforación Sandía-1 se inició el 12 ⁠de junio pasado. Petrobras actúa ⁠como operador, con ⁠una participación del 44.4%, mientras que Ecopetrol posee ⁠un 55.6 por ciento.

"Los intervalos donde se comprobó la presencia de ​gas están siendo evaluados ‌detalladamente mediante registros de pozo y posteriormente se llevarán a cabo análisis de laboratorio adicionales", precisó el comunicado.

A mediados de marzo, Ecopetrol y Petrobras confirmaron ⁠el descubrimiento en el pozo Copoazú-1, en el mismo bloque que Sandía-1.