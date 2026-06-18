EU eliminará todas las sanciones a Irán

Washington/Teherán. Estados Unidos e Irán firmaron el día de ayer 17 de junio, el acuerdo de entendimiento. Donald Trump lo hizo en Ginebra en la reunión del G7 e Irán, de manera digital.

El acuerdo, leído ante la prensa por un alto funcionario estadounidense, resume en 14 puntos un entendimiento de alto nivel que deja pendientes muchas de las cuestiones más espinosas, como la forma de desmantelar el programa nuclear iraní, hasta que se alcance un acuerdo definitivo.

Asimismo, allana el camino para un periodo de negociación más amplio de 60 días que comenzará el viernes en Suiza.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó hoy jueves que con la firma del protocolo de acuerdo, el estrecho de Ormuz será reabierto "al instante" y el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes será levantado "inmediatamente".

“El protocolo entrará en vigor con efecto inmediato y, como primer paso, la República Islámica de Irán reabrirá el estrecho de Ormuz sin demora y Estados Unidos levantará inmediatamente el bloqueo naval”, escribió Sharif en X.

También confirmó que el viernes habrá una ceremonia en Suiza “para conmemorar este hito y dar inicio a las conversaciones técnicas entre Irán y Estados Unidos”.

Oxígeno

El punto 7 es oxígeno puro para Irán: “Los Estados Unidos de América se comprometen a poner fin a todo tipo de sanciones contra la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA (...).

En el 8, Irán se compromete a no desarrollar el arma nuclear.

En el punto 6, aclara que Irán recibirá un fondo privado por 300 mil millones de dólares para la reconstrucción; participarán empresas.