EU analizará suspender recomendación de vacuna contra hepatitis B para recien nacidos

Expertos designados por el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas, debatirán el jueves sobre la inmunización contra la hepatitis B y analizarán la posibilidad de suspender su recomendación para los recién nacidos, en contra de la opinión de muchos médicos.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), cuyas recomendaciones suelen seguir las autoridades federales estadounidenses, modificó en septiembre las recomendaciones de vacunación contra el Covid-19 y el sarampión.

Inicialmente prevista para el jueves, su decisión sobre la vacuna contra la hepatitis B se pospuso hasta el viernes debido a la confusión y la resistencia de algunos de los expertos en cuanto a las implicaciones del cambio previsto.

Bajo la dirección de Kennedy Jr., el ACIP ahora está integrado por personalidades a menudo criticadas por la comunidad científica por su falta de experiencia o por difundir teorías escépticas sobre las vacunas.

Este grupo está reevaluando la seguridad de varias vacunas, algunas de las cuales se utilizan desde hace décadas.

El cambio liderado por el secretario de Salud estadounidense, quien desde hace tiempo ha expresado su retórica antivacunas a pesar de su falta de credenciales médicas, está causando alarma en la comunidad médica y científica en el país.

Los expertos advirtieron sobre la caída de las tasas de inmunización y el regreso de enfermedades contagiosas mortales como el sarampión, que causó varias muertes en 2025.