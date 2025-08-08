Estados Unidos descarta reconocer a Palestina como Estado, afirma JD Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado este viernes que la Administración de Donald Trump "no tiene planes" de reconocer a Palestina como Estado, desmarcándose así de un creciente número de países occidentales que han tomado esta decisión en las últimas semanas, como es el caso de Francia, Canadá o Reino Unido.

"No tenemos planes de reconocer un Estado palestino. No sé qué significaría realmente reconocer un Estado Palestino, dada la falta de un gobierno funcional allí", ha declarado el 'número dos' del Gobierno estadounidense durante una rueda de prensa con el ministro de Exteriores británico, David Lammy.

Vance ha respondido así al ser preguntado por la prensa sobre la opinión que le merece que Reino Unido haya planteado dicho reconocimiento en septiembre en el caso de que las autoridades israelíes no adopten "medidas sustanciales" para poner fin a la situación en el enclave palestino y acceda a un alto el fuego con Hamás.

En este sentido, ha considerado que el inquilino de la Casa Blanca "ha sido muy claro" en que sus "dos objetivos son muy simples", que incluyen "la erradicación de Hamás" para que no vuelva a atacar a civiles israelíes "nunca más" y "solucionar el problema" de la situación humanitaria en la Franja.

"(Trump) se ha sentido muy conmovido por estas terribles imágenes de la crisis humanitaria en Gaza, por lo que queremos asegurarnos de resolver ese problema. Creo que todos podemos trabajar para resolverlo. Obviamente, no es un problema fácil, o ya se habría abordado, pero creo que compartimos ese enfoque y ese objetivo", ha dicho, antes de agregar que prevé "desacuerdos" con Londres "sobre cómo lograrlo exactamente" .

Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado en más de 61,200 los muertos por la ofensiva israelí desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos alrededor de 200 por hambre o inanición.