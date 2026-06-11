Estados Unidos anuncia sanciones contra la petrolera estatal cubana CUPET

Estados Unidos sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET) como parte de sus medidas de presión económica contra La Habana, anunció este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio.

En consecuencia, la compañía, que controla la extracción en los yacimientos de crudo cubanos así como su refinado y la distribución de combustible, no podrá entablar ningún tipo de relación financiera o empresarial en Estados Unidos.

"El gobierno comunista de Cuba lleva mucho tiempo usando la energía como un arma, tanto para reprimir como para alimentar una cleptocracia de régimen en beneficio propio", explicó Rubio en un comunicado.

CUPET pasó a engrosar la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Rubio acusó en su comunicado a la empresa de "revender innumerables barriles de escasa energía en el mercado secundario, acaparando suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y racionando la energía como herramienta de control social".

Desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, Washington ha incrementado las medidas de represalia económica contra la isla comunista, a la que acusa de ser una amenaza contra su seguridad nacional.

Cuba vive sometida a un embargo comercial desde 1962, aunque desde hace décadas algunos rubros, como la venta de trigo o de otros insumos alimenticios, ha podido llegar a la población mediante autorizaciones especiales de Washington.

La isla caribeña produce el 40% de su consumo de petróleo. El resto son importaciones, prácticamente interrumpidas, excepto por la llegada hace semanas de un buque ruso, a causa del bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Trump.

El presidente decidió imponer ese bloqueo tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como herramienta de presión.

La CUPET nació en 1992 como un conglomerado empresarial, muchos años después de las expropiaciones que el régimen comunista realizó al inicio de la Revolución Castrista.

"Activos clave fueron expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses años atrás", aseguró Rubio en su comunicado como justificación de la medida.

El sistema energético de Cuba atraviesa uno de sus momentos más críticos del año con apagones prolongados y niveles récord de déficit de generación, a causa de la escasez de petróleo.