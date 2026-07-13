Suben 5.2% encuentros de migrantes con agentes de EU en frontera con México

Las retenciones de personas migrantes en la frontera de Estados Unidos con México se incrementaron en casi 5% entre los meses de abril y mayo pasado. Los migrantes de origen mexicano se constituyen como los que más detecta la patrulla fronteriza.

Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés), muestran que entre enero y mayo de 2026, la patrulla fronteriza ha retenido a cerca de 57,460 personas migrantes a lo largo de su frontera sur. De esta cifra, más de 45,069 (78%) se tratan de migrantes de origen mexicano.

Por otro lado, los datos también muestran que tan sólo entre abril y mayo pasado las retenciones tuvieron un ligero repunte, pues pasaron de 12,851 en abril a 13,530 en mayo, lo que se traduce en un alza de 5.2% de casos; de igual manera, en ambos meses fueron detectados 20,432 connacionales, es decir, el 77% de los casos entre abril y mayo se trataron de migrantes mexicanos.

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Por otro lado, en comparación con el año pasado, las retenciones de migrantes provenientes de todo el mundo repuntaron a partir del mes de marzo. Durante marzo de 2025, la patrulla fronteriza había ubicado a 11,011 migrantes, mientras que en el mismo mes de este año retuvo a 11,733, equivalente a 6.5% más casos.

Misma situación para los meses de abril y mayo, ya que en comparación con 2025, los encuentros crecieron 6.8 y 8.6% respectivamente.

Los datos señalan que pese a que las retenciones de migrantes durante el gobierno del presidente Donald Trump presenta mínimos históricos, los intentos de cruzar a Estados Unidos continúan.

Incluso se destaca que del total de los migrantes que han sido encontrados en los primeros meses del año; 40,625 se trataban de adultos que viajaban solos, 1,946 eran migrantes que viajaron en familia, 208 se trataban de niños acompañados y 2,290 fueron niñas, niños o adolescentes que intentaron ingresar solos a Estados Unidos.

En tanto, por nacionalidad los migrantes mexicanos se mantienen como los que más intentan llegar a Estados Unidos, seguidos de Guatemala, Honduras y El Salvador.