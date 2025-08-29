Desempleo en Colombia detiene descenso en julio, informalidad cede

El desempleo en Colombia detuvo su tendencia bajista en julio frente al mes anterior, aunque la informalidad cedió, informó el viernes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

La tasa de desempleo urbano, medido en las 13 principales áreas metropolitanas del país, se situó en un 8.3% en julio, inferior al 10.2% en igual mes del año pasado, aunque marginalmente superior al 8.3% que alcanzó en junio.

Alrededor de dos tercios de los puestos de trabajo se concentran en las ciudades del país. En una medición más amplia, el desempleo nacional -que incluye el área rural-, cedió a un 8.8% en julio, menos que un 9.9% en el mismo mes del 2024, pero superior al 8.6% en junio.

Al cierre de julio se contabilizaron 23.9 millones de personas con trabajo, 2.3 millones de desempleados y 14.4 millones de personas fuera de la fuerza laboral, de un total de 40.7 millones de habitantes en edad de trabajar, precisó el DANE en un comunicado.

En tanto, la proporción de personas que trabajan de manera informal a nivel nacional se ubicó en un 54.8% en junio, inferior al 56% en el mismo mes del año previo y al 55.1% en junio, ubicándose en 13.1 millones de habitantes.

Los principales sectores que aportaron mayores puestos de trabajo fueron los de alojamiento y servicios de comida, los de transporte y almacenamiento, las actividades profesionales y científicas, así como el comercio y la construcción.

En contraste, se registró una contracción del empleo en el sector de información y comunicaciones, así como en la administración pública, la defensa, la educación y la salud.