Pasaje aéreo en Colombia creció 2.3% entre enero y julio

La Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte de Colombia presentaron las cifras del comportamiento del tránsito de pasajeros y carga por las terminales aéreas en julio de 2025 y en el acumulado del año.

Los resultados dan cuenta de un crecimiento de 2.3% en el número de pasajeros que se movilizaron por aeropuertos, de 31.9 millones entre enero y julio de 2024 a 32.6 millones este año.

En cuanto al resultado de julio, los pasajeros internacionales reflejaron el mayor crecimiento con 6.6% (de 2.12 millones a 2.26 millones en 12 meses).

Los pasajeros domésticos también crecieron en julio por el orden de 0.7%, reflejado en 20,000 personas más (de 2.88 millones el año pasado a 2.9 millones este año).

"Colombia continúa consolidándose como un destino atractivo para viajeros de todo el mundo. El creciente interés internacional por conocer las maravillas de El País de la Belleza se refleja en el aumento del número de pasajeros transportados vía aérea", señalaron las entidades.

Del lado del transporte de carga y correo, entre enero y julio de 2025 se movilizaron 552,222 toneladas, frente a 538,212 toneladas en el mismo periodo de 2024.