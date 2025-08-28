Rebota comercio de Colombia con Venezuela

Entre 2022 y 2025, según datos de ProColombia en Venezuela, las exportaciones procedentes de Venezuela hacia Colombia aumentaron 92%, mientras que las exportaciones desde Colombia hacia Venezuela crecieron considerablemente más, hasta 300% durante ese mismo periodo.

El director de ProColombia en Venezuela, Carlos Luna, destacó que este notable auge en el intercambio comercial entre ambos países refleja un crecimiento acelerado del comercio binacional.

No obstante, señaló un desafío clave: la importancia de que empresarios colombianos visiten Venezuela para evaluar la capacidad industrial local, identificar oportunidades de negocio y establecer alianzas estratégicas.

Además, Luna manifestó el interés del gremio en continuar impulsando las exportaciones, señalando que al expandir el mercado también se incrementan los volúmenes comerciales.

Por otra parte, la Cámara Colombo Venezolana presentó el informe más reciente sobre el intercambio comercial bilateral entre Colombia y Venezuela con corte al primer semestre del año.

En el reporte se indica que en los primeros seis meses del año, el comercio alcanzó los 560.7 millones de dólares FOB.

Desde la Cámara Colombo Venezolana explicaron que el aumento estuvo impulsado por el dinamismo de los sectores de alimentos y bebidas, productos químicos y materias plásticas.

Indicaron que los principales productos enviados a Venezuela fueron alimentos, bebidas y tabaco (27% del total), productos químicos (24%), materias plásticas (11%), animales y sus productos (7%) y metales y sus manufacturas (5%). Este crecimiento refleja no solo la recuperación del comercio, sino también de la conectividad y la logística.