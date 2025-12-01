Cuba reporta 33 muertes por dengue y chikungunya en medio de una epidemia creciente

Cuba confirmó el lunes la muerte de 33 personas en los últimos meses debido a enfermedades transmitidas por mosquitos, entre ellas el dengue y chikungunya, debido a una epidemia que ha afectado al menos a un tercio de la población.

La viceministra de Salud de Cuba, Carilda Peña, dijo en la televisión estatal que tanto "el dengue como el chikungunya mantienen una amplia circulación" en la isla que atraviesa una profunda crisis económica y social con escasez de medicamentos, combustibles y otros bienes básicos.

Peña dijo que 12 muertes corresponden a dengue (7 de ellos menores de 18 años) y 21 a chikungunya (14 menores de 18 años). "El dengue sigue en las 14 provincias, los 43 municipios y las 51 áreas de salud", informó. La doctora instó a reforzar las medidas de control y protección, en particular a los ancianos que viven solos y los menores de un año.

Aunque las autoridades están enfrentando la epidemia con fumigaciones en las calles y viviendas, la situación epidemiológica es "compleja", dijo. Camagüey, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Sancti Spíritus y La Habana son las provincias con más prevalencia.

En Cuba, la situación sanitaria se ha agravado debido a que la crisis económica dificulta aún más la capacidad del Gobierno para fumigar, limpiar con regularidad la basura de las calles y reparar las tuberías con fugas.

El chikungunya provoca dolores de cabeza, fiebre, sarpullido y dolares articulares que pueden mantenerse durante meses. No existe un tratamiento específico para el chikungunya que se trasmite principalmente por el mosquito Aedes, también portador del dengue y el zika.