Congreso brasileño anula vetos de Lula a proyecto de ley sobre licencias ambientales

El Congreso de Brasil revocó el jueves los vetos del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a un proyecto de ley que flexibiliza las normas de licencias medioambientales, lo que supone un duro golpe para el gobierno a menos de una semana de que el país acogiera la cumbre climática COP30.

En agosto, Lula promulgó un proyecto de ley que suavizaba las normas de concesión de licencias ambientales para proyectos, pero vetó 63 de sus disposiciones.

Todos los vetos votados por legisladores el jueves fueron rechazados.

El gobierno, sin embargo, consiguió aplazar la votación de algunos vetos, aunque no quedó claro de inmediato cuántos.

El proyecto de ley original fue duramente criticado por grupos ecologistas.