El Congo prohíbe concentraciones en Kinsasa y en tres provincias por el brote de ébola

⁠La República Democrática del Congo prohibió las concentraciones ⁠públicas en cuatro provincias, incluida la capital, Kinsasa, mientras el país lucha contra un brote mortal de ébola.

La ⁠prohibición se decreta antes ⁠de una manifestación prevista en Kinsasa el 8 de julio contra la reforma constitucional, por lo que figuras de la oposición dijeron que está "motivada políticamente".

La orden, con fecha del 27 de junio del ministro del Interior, afecta a las provincias de Kinsasa, Tshopo, Haut-Uele y Bas-Uele, ninguna de las cuales ha registrado casos hasta la fecha.

En ella se citaba la proximidad a las provincias afectadas como un riesgo clave de transmisión, y se exigía a las autoridades de las cuatro provincias que vigilaran a cualquier persona que presentara síntomas y presenten informes diarios de vigilancia.

El brote, declarado el 15 de mayo, ha contagiado a 1.274 personas y ha causado 360 muertes en tres provincias orientales —Ituri, Kivu ⁠del Norte y Kivu del ⁠Sur—, según datos ⁠del Gobierno publicados el lunes.

Las figuras de la oposición están ⁠llamando a sus seguidores a manifestarse contra los cambios constitucionales propuestos que, dicen, permitirían al presidente Félix Tshisekedi aspirar a un tercer mandato.

Prince Epenge, portavoz de la coalición opositora Lamuka, denunció la prohibición por considerarla "motivada políticamente" y declaró a Reuters que la manifestación del 8 de julio se ⁠celebraría tal y como estaba previsto.