Manejar un auto manual activa tu cerebro, manejar automático, lo pone a dormir: esto dice la ciencia

Se cree que las transmisiones automáticas se crearon para la comodidad de los conductores o para hacer más fácil el manejo. Si bien hay algo de verdad en ello, la razón real se centra en la seguridad vial: quienes inventaron estos sistemas buscaban que los conductores estuvieran más atentos al camino, evitando distraerse con las maniobras de una caja manual. A pesar de ello, un estudio reciente descubrió que manejar autos manuales también funciona como ejercicio para el cerebro.

¿En qué ayuda manejar un auto manual?

Transmisión manual de un Porsche 911

El estudio —retomado por la publicación Best Car en Japón— estuvo a cargo del profesor de la Universidad de Tohoku, Ryuta Kawashima, quien señala que todo lo que sucede alrededor de la operación de un vehículo con transmisión manual ayuda a que la corteza prefrontal se active, generando beneficios a largo plazo. La corteza prefrontal es la región del cerebro encargada de la memoria, la atención y la toma de decisiones.

Gracias a ello, Kawashima recomienda que quienes puedan hacerlo manejen un auto manual para entrenar y mantener activa esa parte del cerebro.

Transmisión manual Audi

El estudio toma aún más peso en Japón, donde la edad promedio de la población crece de forma acelerada mientras los nacimientos se desploman. Contar con una población de avanzada edad en las mejores condiciones cognitivas puede ser esencial.

Este tipo de ejercicios ayuda a mantener fuertes los enlaces neuronales, evitando que dichas capacidades mermen antes de tiempo. Por el contrario, manejar un vehículo automático no estimula tanto al cerebro.

El futuro de la transmisión manual en la industria automotriz

A pesar de estas ventajas, la industria automotriz se ha volcado por completo a los vehículos automáticos, y año con año son más los manuales que desaparecen de casi todos los segmentos. Irónicamente, muchos deportivos buscan mantener viva la transmisión manual. Aunque existe un grupo de personas bastante vocales sobre la preservación de las cajas manuales, son una minoría frente al grueso de clientes a nivel mundial que prioriza la comodidad y el confort por encima de todo.