OMS lanzará ensayo clínico sobre dos tratamientos contra el ébola

Un ensayo clínico sobre dos tratamientos contra el ébola se lanzará la próxima semana en la República Democrática del Congo (RDC), anunció el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El ensayo se llevará a cabo en la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia, y podría involucrar a entre 500 y 1,000 personas, dependiendo de la eficacia de los tratamientos, según la OMS.

La epidemia afecta en menor medida a Uganda. Fue provocada por una cepa rara del virus, llamada Bundibugyo, contra la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.

"Los preparativos han terminado para un ensayo clínico sobre dos tratamientos, que debería comenzar en la RDC la próxima semana", declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus en rueda de prensa. Precisó que se trata del anticuerpo monoclonal MBP134 y el antiviral remdesivir.

Este ensayo clínico permitirá evaluar si estos dos tratamientos "pueden contribuir a reducir la mortalidad en los pacientes afectados por la enfermedad del virus Bundibugyo, cuando se administran solos o combinados", especificó.

Adhanom Ghebreyesus precisó que el ensayo corre a cargo de "un consorcio" que incluye el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RDC, la oenegé Alima, la Universidad de Oxford y la OMS.

Según las últimas cifras de la OMS, se han registrado 1,094 casos de ébola en la RDC, de los cuales 277 han sido mortales, lo que equivale a una tasa de letalidad del 25 por ciento.

Muchos expertos consideran probable que se subestime la magnitud, dado que la epidemia afecta a regiones muy remotas y asoladas por la violencia de grupos armados.