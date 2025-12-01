Colombia expulsa a miembros de secta judía y los entrega a autoridades de EU

Colombia expulsó el lunes a nueve miembros de la secta judío ortodoxa Lev Tahor, luego de que las autoridades rescataran a 17 niños que permanecían bajo su custodia en el noroeste del país, cinco de ellos con orden de búsqueda internacional ante riesgo de trata.

Los nueve integrantes adultos de la secta "fueron entregados a autoridades de Estados Unidos" tras su expulsión, anunció en una declaración en video la directora de la entidad estatal migratoria Gloria Arriero.

Lev Tahor enfrenta casos por abuso sexual y malos tratos a menores en varios países. Las autoridades colombianas recibieron alertas sobre su presencia en el país con menores de edad.

Los 17 niños fueron puestos el lunes a bordo del mismo vuelo con destino a Nueva York, escoltados por autoridades colombianas. Desde que fueron rescatados a finales de noviembre se encontraban en un centro de bienestar familiar, a cargo del Estado.

A diferencia de los adultos, los menores no fueron expulsados y serán entregados al servicio de protección de menores en Estados Unidos, aclaró un vocero de Migración a la AFP.

Imágenes publicadas el lunes por las autoridades muestran a los miembros de la secta, vestidos con largas túnicas negras y acompañados por los niños, cruzando los filtros de seguridad del aeropuerto de Medellín.

La policía internacional investiga a la secta y emitió circulares rojas de captura contra algunos de sus adeptos.

Según las autoridades, se encontraban en Colombia "buscando un país donde no se les generaran restricciones para continuar con presuntas actividades irregulares".

Los menores "ingresaron al país acompañados por al menos uno de sus padres", explicó Arriero. Pero las autoridades colombianas activaron su búsqueda debido a que "ninguno de los adultos contaba con custodia legal vigente".

Cinco de los menores, considerados en riesgo de trata de personas, tenían orden de búsqueda internacional de Interpol.

En diciembre de 2024, 160 niños en poder de ese grupo fueron rescatados en Guatemala. Varios de sus adeptos fueron capturados y acusados de trata, embarazo forzado y matrimonios arreglados entre menores.