Tres instituciones se sumarían al sector de la banca en el 2026

En el 2026 nuevos bancos podrían sumarse al sistema que en la actualidad se encuentra integrado por 51 instituciones bancarias.

Y es que, al menos, hay tres procesos pendientes de darles salida en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Nu, Mercado Pago y Klar, serían las tres instituciones que se sumarían al sector de la banca en México, ello, tras haber iniciado ya sus procesos ante el regulador.

Nu, el caso más avanzado

El caso más avanzado es el de Nu México, que hoy opera bajo la figura de Sociedad financiera popular (Sofipo), pero que desde octubre del 2023 solicitó su licencia bancaria, misma que le fue otorgada en abril del 2025.

Aunque ya le fue autorizada la licencia, aún falta que las autoridades le den el aval para que pueda iniciar operaciones como banco.

De acuerdo con su director general, Armando Herrera, la expectativa es que dicha autorización le sea otorgada en la primera mitad del 2026.

En Mercado Pago, proceso sería más largo

Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre, hoy opera bajo la figura de Institución de Fondos de Pago Electrónicos (IFPE) supervisada y regulada por la CNBV.

Sin embargo, desde septiembre del 2024, ingresó su solicitud para obtener una licencia bancaria.

Hasta ahora, no ha habido novedad en dicho proceso, aunque de acuerdo con directivos de la institución, el proceso va en tiempo y forma.

Actualmente, Mercado Pago es la segunda aplicación de servicios financieros más descargada en México, y de acuerdo con el director de la institución en México, Pedro Rivas, la idea es convertirse en el principal banco digital del país.

Klar, que en México hoy también opera como Sofipo, pronto podría operar como banco en el país.

Y es que recientemente, a inicios de septiembre pasado, se dio a conocer que su Holding, Klar, llegó a un acuerdo con Grupo Financiero Banorte para adquirir a licencia de Bineo, su banco digital que inició operaciones a inicios del 2024, pero que año y medio después, la institución regiomontana decidió vender.

La consumación de dicha operación, sin embargo, está sujeta a diversas condiciones, incluyendo las autorizaciones correspondientes de los reguladores locales.

Revolut, con fuertes expectativas

Revolut, la fintech global de origen británico, recibió la autorización final para iniciar operaciones como banco en México, apenas en octubre pasado.

De acuerdo con su director general en el país, Juan Guerra, tras una fase beta, se espera iniciar una masificación a partir de inicios del 2026.

A nivel global, Revolut tiene ya más de 65 millones de clientes, y la expectativa en México es sumar, en su primer año de operaciones, al menos un millón a nivel local.

La CNBV autoriza, regula y supervisa directamente a los bancos para mantener su liquidez y solvencia.