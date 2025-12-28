Hong Kong espera un crecimiento de 3.2% este año

El secretario de Finanzas de Hong Kong, Paul Chan, elevó su pronóstico de crecimiento económico para el 2025 a 3.2%, diciendo que la ciudad reforzará su papel como centro financiero, de innovación y comercial.

En febrero, Chan había pronosticado un crecimiento de entre 2 y 3 por ciento.

Hong Kong, el lugar más grande del mundo para Ofertas Públicas Iniciales este año, atraerá más cotizaciones de empresas en áreas como el Sudeste Asiático y Medio Oriente y promoverá activamente la internacionalización del yuan, dijo Chan en una publicación de blog.

La ciudad también se centrará en el desarrollo de Inteligencia Artificial y biotecnología para liderar la carrera global en tecnología y fortalecerá su papel como centro comercial al ayudar a más empresas chinas a expandirse en el extranjero.

“De cara al próximo año, se espera que la economía de Hong Kong mantenga la buena tendencia de crecimiento”, afirmó Chan. “Las finanzas, la innovación tecnológica y el comercio serán los principales motores del crecimiento, a medida que la ciudad adopta activamente la estrategia de desarrollo de China”.

Las exportaciones resilientes, la fuerte inversión en activos fijos y la recuperación del consumo han ayudado a que el crecimiento de Hong Kong supere las previsiones, afirmó Chan.

En términos de innovación, Hong Kong convertirá la IA en una “industria central”, ya que la tecnología definirá la competitividad de las economías y remodelará el panorama económico global.

La ciudad también está estableciendo un centro para la gestión de la cadena de suministro transfronteriza y financiamiento del comercio.