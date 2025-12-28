Sismo en Perú deja al menos 25 lesionados y daños materiales

Al menos 25 personas lesionadas y daños materiales dejaba un sismo de magnitud 6,0 registrado la noche del sábado en Perú, en la región de Áncash al norte de Lima, informaron el domingo autoridades y medios locales.

El potente terremoto se produjo a las 21:51 del sábado a una profundidad de 52 kilómetros con epicentro en el océano Pacífico, frente a la ciudad portuaria de Chimbote, según el parte oficial.

El temblor ha dejado "25 personas lesionadas, de las cuales 12 se encuentran hospitalizadas y 13 han sido dadas de alta", señaló el ministerio de Salud en un comunicado.

Medios locales difundieron el domingo imágenes sobre el impacto material del movimiento.

En Chimbote, una ciudad de medio millón de habitantes ubicada a unos 450 kilómetros al norte de Lima, el principal hospital sufrió daños, al igual que escuelas y casas.

En los videos que circulan en redes sociales también se ven inmuebles con rajaduras y supermercados con la mercadería en el suelo.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó en redes sociales que desde el jueves 25 ha registrado varios sismos en el país, incluso uno de magnitud 4,8 el domingo a 155 kilómetros al sur de Lima.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico también reportó que "tiene identificadas zonas críticas por peligros geológicos" en Áncash y La Libertad, otro departamento más al norte.

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste de América y este de Asia.

En estas regiones se registra la mayor actividad sísmica del mundo. Solo en Perú, ocurren anualmente al menos un centenar de movimientos telúricos perceptibles para la población.

En 1970, Perú sufrió uno de los terremotos más mortíferos de los últimos 100 años, en el que fallecieron 67,000 personas en Ancash.