El banco central ruso recorta sus propias ventas de divisas

El banco central de Rusia dijo el viernes que reducirá a la mitad sus propias intervenciones cambiarias a partir del año nuevo, en una medida esperada que quitará algo de apoyo al rublo, los economistas esperan que el rublo se debilite.

Las ventas combinadas de divisas del banco central y el Ministerio de Finanzas fueron uno de los factores detrás de la fortaleza del rublo en el 2025 y fueron criticadas por las empresas exportadoras, cuyas ganancias se vieron afectadas por el repunte de 45% del rublo este año.

El banco central dijo que en el primer semestre del 2026 venderá divisas por valor de 4,620 millones de rublos (59.81 millones de dólares) al día, frente a los 8,940 millones de rublos actuales.

La medida reducirá las ventas totales de divisas del Estado, que incluyen las operaciones propias del banco central y las transacciones en nombre del Fondo Nacional de Riqueza (NWF), de reserva presupuestaria, en 30% a 10,220 millones de rublos a partir del 12 de enero.

Los nuevos volúmenes estarán vigentes hasta el 15 de enero, cuando el Ministerio de Finanzas anunciará nuevos objetivos mensuales para el NWF, que compra divisas cuando el presupuesto tiene exceso de ingresos energéticos y las vende para cubrir el déficit cuando los ingresos energéticos son bajos.

“Este es uno de los factores que esperamos que contribuyan al debilitamiento del rublo, junto con la caída de los precios de las exportaciones y la flexibilización de la política monetaria del banco central”, dijo la economista jefe del T-Bank, Sofya Donets.

El gobierno se abstuvo de recurrir al NWF para cubrir el déficit en la segunda mitad de 2025, prefiriendo en cambio el endeudamiento interno, a pesar de que se espera que los ingresos mensuales del petróleo y el gas alcancen su nivel más bajo desde agosto de 2020 este mes.

Se espera que se mantenga esta política en el 2026, siempre que no haya una mayor caída de los ingresos energéticos como resultado de una disminución de los precios mundiales o más sanciones occidentales en caso de que las conversaciones para alcanzar una solución pacífica en Ucrania no den resultados.

El rublo no mostró una reacción significativa, fortaleciéndose un 0.4% a 77.7 frente al dólar estadounidense en el comercio extrabursátil y cotizando plano a 11.04 frente al yuan chino en la Bolsa de Moscú.