Confirman 13 muertos tras descarrilamiento del tren Interoceánico

La cifra de víctimas mortales por el accidente ferroviario registrado este domingo en el Istmo de Tehuantepec aumentó a 13, confirmó la Secretaría de Marina (Semar), autoridad operadora del Ferrocarril Interoceánico.

El percance ocurrió la mañana del domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, cuando la máquina principal del tren descarriló mientras cumplía la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos sobre la Línea 2 del Corredor Interoceánico. En el convoy viajaban 250 personas, entre pasajeros y tripulación.

De acuerdo con la información proporcionada por la Marina, 139 personas ya se encuentran fuera de peligro. Además, se han contabilizado 98 personas lesionadas, de las cuales 36 permanecen hospitalizadas para recibir atención médica. El resto fue valorado con heridas leves o sin lesiones de gravedad.

Foto: Archivo

Las autoridades lamentaron el fallecimiento de 13 pasajeros y expresaron sus condolencias a las familias afectadas. La Semar aseguró que brinda apoyo inmediato y mantendrá la atención prioritaria a los heridos.

Para las labores de rescate, búsqueda de pasajeros y control de la zona, la dependencia desplegó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

La Secretaría indicó que trabaja en coordinación con autoridades de transporte y de procuración de justicia para esclarecer las causas del accidente y recuperar la operatividad del tramo férreo.

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec forma parte de una de las principales obras de infraestructura impulsadas para conectar el Pacífico con el Golfo de México y detonar el desarrollo económico del sureste.

FGR inicia investigaciones

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación para conocer las causas que derivaron en el descarrilamiento de uno de los trenes que recorren el Corredor Interoceánico, a la altura de Nizanda, en el estado de Oaxaca.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, indicó que agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas.

La funcionaria adelantó que será a través de los canales oficiales que se seguirá informando de la situación.