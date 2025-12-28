Utilidades de las Afores crecen 27% en el 2025: Consar

Las utilidades de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) han crecido 27% en este 2025 respecto al año pasado, esto debido a factores como las históricas plusvalías que han logrado los ahorros de los trabajadores y el crecimiento en los recursos administrados por las mayores aportaciones obligatorias.

De enero a noviembre del 2025, las Afores ganaron 14,572 millones de pesos por administrar los ahorros para el retiro de las 69.42 millones de cuentas registradas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Es el mayor nivel de utilidades de las Afores desde el 2020, antes de que se hicieran las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) que toparon las comisiones que pueden cobrar las administradoras a los trabajadores. Para el 2026, las Afores cobrarán a cada trabajador una comisión de 0.54% sobre el saldo administrado en su cuenta de ahorro. En el 2020, antes de la reforma, la comisión promedio que cobraban era de 0.90 por ciento.

Con la reforma del 2020, se toparon las comisiones que cobran las administradoras para que éstas no estén por encima del promedio que se cobra en los sistemas pensionarios de Chile, Colombia y Estados Unidos.

Además, la reforma igualmente incluyó un incremento gradual en las aportaciones obligatorias de los patrones a las cuentas de ahorro para el retiro de sus trabajadores.

De esta manera, las aportaciones a las Afores de los trabajadores pasaron de 6.5% de su salario antes de la reforma a 9.5% en el 2025, con la meta de que crezcan hasta el 15% en el 2030.

Moisés Pérez Peñaloza, especialista en pensiones y fundador de la consultora Yo Jubilado, ha explicado que el crecimiento en las aportaciones a las Afores ha significado una mayor entrada de recursos a las cuentas de ahorro para el retiro.

Así, los saldos de las cuentas sobre los que se cobran las comisiones son mayores, gracias a lo cual se compensa que el porcentaje de comisión cobrado sea menor.

Plusvalías

Por su parte, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha explicado que el crecimiento observado en las utilidades de las Afores se explican en parte por una distorsión estadística provocada por las altas plusvalías logradas en el 2025.

De enero a noviembre del presente año, las plusvalías de los ahorros administrados por las Afores ascendieron a 1.12 billones de pesos, una cifra histórica para un periodo similar.

Hay 10 Afores en el Sistema de Ahorro para el Retiro, nueve de las cuales son privadas y pertenecen a un grupo financiero (como Banorte, Banamex o Inbursa) o un conglomerado (como Profuturo que pertenece a Grupo BAL). Las ganancias de estas Afores son también para las corporaciones privadas a las que pertenecen.

Solo una de las 10 Afores, PensionISSSTE, es pública y en lugar de quedarse con las utilidades, las reparte entre sus cuentahabientes.

