Washington intenta reactivar la tregua en Gaza

Jerusalén/Florida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un intento por impulsar avances en el estancado cese del fuego en Gaza, en medio de crecientes tensiones regionales que incluyen a Hezbolá en Líbano e Irán.

Aunque la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente el encuentro, Netanyahu señaló que fue invitado por Trump y que las conversaciones se centrarán en la segunda fase del alto el fuego en Gaza, así como en la situación de seguridad en Líbano y las amenazas de Irán. El mandatario israelí tiene previsto acudir a Mar-a-Lago, en Florida.

Washington impulsa un plan que contempla la retirada de Israel de Gaza, el desarme de Hamás y la conformación de un gobierno de transición encabezado por tecnócratas palestinos, previo al despliegue de una fuerza de seguridad internacional avalada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos presiona para que estas estructuras entren en funciones a la brevedad.

Estancamiento

Sin embargo, el proceso enfrenta fuertes obstáculos. Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el acuerdo, mientras el grupo islamista se niega a entregar las armas y mantiene el control de amplias zonas del enclave. Israel ha advertido que podría retomar las operaciones militares si Hamás no se desarma.

Aunque los combates han disminuido desde octubre, no se han detenido por completo. Ataques israelíes han causado la muerte de más de 400 palestinos, en su mayoría civiles, según autoridades de Gaza, mientras militantes palestinos han matado a tres soldados israelíes.

En paralelo, el alto el fuego en Líbano, vigente desde noviembre de 2024, también enfrenta tensiones. Israel sostiene que el desarme de Hezbolá avanza de forma lenta e incompleta y mantiene ataques casi diarios.