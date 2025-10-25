Candidata de izquierda Connolly gana presidenciales en Irlanda

La candidata independiente de izquierda Catherine Connolly fue declarada el sábado ganadora de las elecciones presidenciales en Irlanda, superando a su oponente centrista por un amplio margen en una contienda marcada por una gran cantidad de votos nulos.

Connolly, de 68 años, abogada, diputada y crítica abierta tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, obtuvo más del 63% de los votos, muy por delante de la candidata centrista Heather Humphreys, que consiguió el 29,5%.

Cerca de 3,6 millones de votantes fueron llamados a las urnas el viernes para elegir al sucesor de Michael Higgins, de 84 años, y quien ocupa este cargo honorífico desde 2011.

Es la primera vez desde 1990 que solo dos candidatas, ambas mujeres, se presentan a la presidencia. En este caso, Connolly se enfrentó a la exministra Humphreys, pilar de la coalición en el poder.

"Catherine será una presidenta para todos nosotros y será mi presidenta", declaró Humphreys tras reconocer su derrota en la televisión pública.

La candidata independiente recibió, asimismo, las felicitaciones de Simon Harris, el viceprimer ministro irlandés y también miembro del partido centrista Fine Gael. "Le deseo todo el éxito posible", declaró.

Connolly se convierte así en la tercera mujer al frente de este país miembro de la Unión Europea desde 1973 y con una población de 5,2 millones de habitantes.

Los comicios estuvieron marcados por una baja participación y fueron blanco de críticas por los votantes conservadores, que no se sintieron representados.

Varias figuras conservadoras instaron de hecho a los ciudadanos a anular su voto en protesta por la falta de opciones de derecha en la contienda.

Una serie de celebridades también consideraron presentarse a la presidencia, entre ellas la estrella de las artes marciales mixtas Conor McGregor, el cantante Bob Geldof y el bailarín Michael Flatley.