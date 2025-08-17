Urnas cierran en elecciones generales de Bolivia con participación estable

Los centros electorales cerraron en Bolivia, después de que millones de personas acudieron a las urnas el domingo en unas elecciones generales eclipsadas por la inflación, que alcanzó su nivel más alto en cuatro décadas, y la ausencia del expresidente izquierdista Evo Morales, al que se le ha prohibido postularse.

Se espera que los primeros resultados se difundan después de las 21:00 hora local (01:00 GMT). Si ningún candidato presidencial obtiene más del 40% de los votos con una ventaja de 10 puntos porcentuales, las elecciones se definirán en una segunda vuelta el 19 de octubre.

La participación electoral del domingo fue estable, informaron las autoridades. A pesar de la preocupación previa de que el proceso electoral en Bolivia podría verse obstaculizado por los partidarios de Morales, quienes habían llamado a la ciudadanía a boicotear la elección, observadores internacionales dijeron que los comicios se desarrollaron sin mayores interrupciones.

El jefe de la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Juan Fernando Cristo, afirmó en una publicación en X que las elecciones transcurrieron con normalidad.

Más temprano el domingo se produjeron algunos incidentes menores en los centros electorales de la región central de Cochabamba, bastión político de Morales.

A la cabeza de la carrera electoral se encuentran los candidatos conservadores de la oposición Samuel Doria Medina, un magnate empresarial, y el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, pero ninguno de ellos cuenta con más del 30 por ciento de apoyo, según las encuestas, que indican que cerca de una cuarta parte de los bolivianos siguen indecisos.

Los sondeos muestran que el Movimiento al Socialismo (MAS), actualmente en el poder en Bolivia, podría sufrir su primera derrota en casi dos décadas.

El apoyo a los candidatos afiliados al MAS y a otros postulantes de izquierda está por detrás de la oposición, con un total cercano al 10 por ciento, según la última encuesta de Ipsos CEISMORI publicada en agosto.

Evo Morales, cofundador del MAS y presidente del país entre 2006 y 2019 bajo la bandera de este partido, no podrá presentarse a la reelección como presidente.

Los resultados oficiales completos se informarán en un plazo de siete días. Los votantes también eligieron a los 26 senadores y 130 diputados del Congreso. Los funcionarios asumirán sus cargos el 8 de noviembre.

Funcionarios dijeron el domingo por la mañana que la jornada electoral se estaba desarrollando con normalidad, si bien se registraron incidentes menores en centros de votación.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dijo que las medidas de seguridad habían sido efectivas e instó a la población a informarse a través de medios oficiales para evitar la desinformación.

Con un abarrotado campo electoral de ocho candidatos presidenciales y ningún postulante dominante del MAS, las elecciones marcan un "momento decisivo" para Bolivia, según Glaeldys González Calanche, analista de la organización Crisis Group para la región andina.

La frágil economía de Bolivia es la principal preocupación de los votantes antes de las elecciones. Las subidas de precios han superado a las de otros países latinoamericanos este año, y el combustible y los dólares escasean.

La inflación anual se duplicó hasta alcanzar el 23%, frente al 12%, y algunos bolivianos han recurrido a las criptomonedas como cobertura.

Muchos bolivianos, especialmente aquellos que trabajan en la economía informal, ahora tienen dificultades para llegar a fin de mes, dijo el economista Roger López.

"Ahora los precios de la canasta familiar están subiendo y están subiendo aceleradamente", dijo López.

Muchos podrían optar por castigar al MAS el domingo, creando una oportunidad para los centristas, la derecha o una facción de izquierda liderada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

"Cada año la situación empeoró y empeoró (...) No hay oportunidad de trabajo", dijo Silvia Morales, de 30 años, que trabaja en un comercio minorista de La Paz. La exvotante del MAS dijo que esta vez votaría por la centroderecha.

Carlos Blanco Casas, un profesor de 60 años de La Paz, dijo que también tenía la intención de votar por un cambio. "Hay necesidad de un golpe de timón. Veo que estas elecciones están con esperanza ante todo", afirmó.

Quiroga ha prometido un "cambio radical" para revertir lo que él llama "20 años perdidos" bajo el gobierno del MAS y apoya recortes profundos en el gasto público y un alejamiento de las alianzas con Venezuela, Cuba y Nicaragua. El candidato fue presidente durante un año, entre 2001 y 2002, después de que el líder de ese momento renunciara.

Doria Medina, por su parte, ofrece un enfoque más moderado y se ha comprometido a estabilizar la economía en 100 días.

En tanto, en la izquierda, el voto se divide entre el candidato oficial del partido MAS, Eduardo del Castillo, respaldado por el presidente saliente Luis Arce, y Rodríguez, que se ha distanciado del partido y se presenta por su cuenta.

Morales, de 69 años, ha llamado al boicot de las elecciones, pero los analistas afirman que su influencia está decayendo.

"Hay un apoyo generalizado a las elecciones", afirmó Calanche. "El grueso de los bolivianos lo ve como un momento clave y decisivo para llevar al país a la recuperación económica", agregó.