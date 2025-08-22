Cancillería respalda el nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México en Italia

El canciller Juan Ramón de la Fuente, destacó la incorporación del analista político y académico Genaro Lozano a la lista de nuevos embajadores de México, al subrayar que, aunque no pertenece al Servicio Exterior Mexicano (SEM), cumple con los requisitos legales para representar al país en el exterior y contará con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante el actual periodo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se realizaron siete nombramientos diplomáticos, cinco de ellos de miembros de carrera del SEM y los otros dos corresponden a nombramientos políticos: Lozano, quien fue ratificado esta semana como embajador de México en Italia, y la exgobernadora Claudia Pavlovich, quien será embajadora en Panamá.

“Se hicieron siete nombramientos de embajadoras y embajadores, de los cuales cinco son miembros activos y muy distinguidos del Servicio Exterior, lo que representa más del 70%”, destacó De la Fuente en conferencia de prensa.

“Los que no son parte del Servicio Exterior, también, a juicio nuestro y de nuestro Congreso, cumplen con todos los requerimientos para representarnos en el exterior y contarán, todos y todas, con el respaldo de la Cancillería”, afirmó.

El canciller recordó que el procedimiento incluye la propuesta de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la solicitud del beneplácito del país receptor y, finalmente la ratificación por parte del Senado.

Entre los diplomáticos de carrera ratificados figuran José de Jesús Cisneros Chávez, quien ocupará la Embajada en Haití, Francisco de la Torre Galindo será titular en la embajada de México en Indonesia. En el caso de la titularidad de la representación de México en Líbano, la cual estaba vacante desde el 2023, la asumirá el ministro Francisco Ernesto Romero Bock.

Por otro lado, la consejera Gisele Fernández Ludlow, asume la titularidad de México en Kenia, así como la representación ante el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y al embajador de carrera Francisco Javier Díaz de León, será titular en la representación de México en Türkiye.