Nombran a embajadores de Italia e Indonesia

En medio de críticas y cuestionamientos, la Comisión de la Permanente avaló los nombramientos de Genaro Fausto Lozano Valencia y a Francisco de la Torre Galindo, propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajadores de México ante Italia e Indonesia, respectivamente.

Con 25 votos a favor y nueve en contra de legisladores de oposición, la Comisión de la Permanente confirmó el nombramiento de ambos personajes al señalar que los países a los que van en representación de México comparten vínculos históricos, afinidades culturales y retos comunes en la escena internacional.

Señalamientos

No obstante, la discusión se centró en el nombramiento de Genaro Lozano, quien es reconocido como conductor de televisión, y fue propuesto por la presidenta Sheinbaum para ocupar la representación diplomática de Italia, también concurrente en Albania, Malta y San Marino.

Entre los señalamientos realizados, principalmente por legisladores de oposición, están su trabajo como comunicador, y su falta de experiencia en el servicio exterior.

“La persona propuesta tiene méritos académicos y eso no está acá a discusión, pero no los tiene prácticos, le está quitando el ascenso a cónsules y a otro personal de la Cancillería para ocupar el rango de embajador”, expresó al votar en contra de este nombramiento, el diputado Rubén Ignacio Moreira (PRI).

Mientras que el diputado Federico Döring (PAN), pidió una disculpa al servicio exterior, “porque el servicio exterior y también la República de Italia no merecen esta propuesta”.

Por el contrario, el senador Carlos Ramírez Marín (PVEM), defendió el nombramiento al sostener que la preparación de Lozano y su trabajo periodístico no muestran radicalidad ideológica.

“Este acredita con hechos su calidad académica, sabe y eso es lo que nos importa para nombrar un embajador…No nos gusta cómo escribe Genaro Lozano, no lo estamos mandando a escribir solamente, va a representar al país”, defendió.