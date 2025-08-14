Canciller De la Fuente supervisa consulado en Petén y refuerza lazos con Guatemala

En la antesala de la visita oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, realizó este jueves un recorrido de supervisión en la nueva sede del Consulado de México en Petén, Guatemala.

Como parte de los preparativos de la visita presidencial al país centroamericano, acompañado por la subsecretaria Raquel Serur, el embajador en Guatemala, Romeo Ruiz Armento, el cónsul en Petén, Ciro Vázquez Gutiérrez, y el personal consular, De la Fuente inspeccionó las instalaciones ubicadas en la localidad de Flores y sostuvo encuentros con funcionarios para revisar la operación de los servicios consulares.

“Nosotros queremos seguir teniendo una muy buena relación con Guatemala en el marco de una coordinación respetuosa de las soberanías”, afirmó el canciller, quien destacó que ambas naciones comparten profundos vínculos históricos, sociales, culturales y geográficos.

El titular de la SRE subrayó que los servicios consulares y diplomáticos son clave para fortalecer la cooperación y ampliar las oportunidades de coordinación bilateral.

“Estos espacios permiten que la relación siga creciendo y brindando beneficios concretos a nuestras comunidades”, añadió.