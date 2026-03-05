Tuto Power: 10 años de evolución en el sector energético

En una década de transformación regulatoria, tecnológica y de mercado, Tuto Power ha sabido evolucionar dentro del sector energético. En esta entrevista con El Economista, Darío Leoz Berrueta, director general de la compañía, comparte cómo la empresa se ha adaptado a los cambios, los aprendizajes clave del camino y los hitos que han marcado estos 10 años de trayectoria. Además, reflexiona sobre la importancia del consumo energético en el contexto actual. ¡Dale play y descubre cómo se mueve la energía que impulsa al sector!