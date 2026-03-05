La FM, la radio de batalla en la capital de México, padeció y sobrevivió al año 2025

La radio de Frecuencia Modulada (FM) de la Ciudad de México descendió 7.6% sus niveles de audiencia durante el año 2025. La cifra cobra relevancia cuando se traduce en radioescuchas, tanto como 9 millones 680,096 personas alcanzadas que por alguna razón optaron por otras alternativas de comunicación en el año. En términos de volumen, ese número también equivale a un mes de los oyentes atrapados por toda la banda de FM en su conjunto.

Esto, porque en el año 2024 la radio de FM tuvo once meses consecutivos con una audiencia superior a los 10 millones de radioescuchas alcanzados e inclusive, en octubre de ese año el conjunto de toda esta banda rozó el hito de los 11 millones de oyentes alcanzados. En 2025, los niveles descendieron hasta los 9.6 millones, siendo diciembre el “peor” mes, con 9.1 millones de personas alcanzadas.

Existen pocos elementos todavía para prever cómo se comportará la audiencia en 2026, un año en que las perspectivas hacendarias indican que el contexto económico del país mejorará y uno también en que el Mundial de la FIFA en México podría echar combustible a la radio nacional, sobre todo a las emisoras noticiosas y deportivas. El 2026 también será un año referente para el 2027 que se caracterizará por las elecciones de medio termino.

La suerte de la radio de Frecuencia Modulada de la Ciudad de México es trascedente, porque es un faro para el destino de la industria radiofónica del todo el país, donde 110,000 familias viven de la radiodifusión, quienes a su vez hacen que la radio llegue al 98% de los hogares mexicanos, según un último conteo del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En la FM de esta plaza se marcan parámetros sobre precios de spots y se negocian tarifas como para tener en cuenta en otros mercados del interior; y es aquí donde también están los pilotos de por lo menos una docena de cadenas de radiodifusión sonora, tanto de la radio musical como de la radio hablada; y es en este mercado donde en un lustro empezará la cascada de solicitudes para renovación de concesiones de espectro a doble banda, para que en la Ciudad de México sigan existiendo conceptos tan populares que la gente escucha en la calle, en su auto y en sus hogares.

La FM carga así en sus hombros con la responsabilidad de generar audiencia e ingresos para sus empresas matrices, que no todas reportan a Bolsa esos últimos números. Pero la firma de mediciones en medios electrónicos INRA devela que el 81.36% del share en radio para el 2025 estuvo en la banda de FM, casi seis veces los niveles conseguidos por la AM en el mismo ejercicio. Es por ello que a la radio de esta banda radioeléctrica se le califica como la “radio de batalla”, porque, además, los nombres de las estaciones más sintonizadas en la capital pertenecen todas a la FM.

Por términos de volumen y a nivel de grupos, en 2024 y en 2025 fueron las mismas seis compañías las que lideraron los niveles de audiencia en la Frecuencia Modulada de la Ciudad de México: Grupo Radio Centro, Grupo ACIR, Radiópolis, Radio Fórmula, NRM Comunicaciones y MVS Comunicaciones, todos, grupos radiofónicos de tradición y con redes nacionales de AM/FM.

Sólo estas seis compañías de radio, a nivel de grupo, acumularon 108.34 millones de radioescuchas alcanzados en 2024 y 98.71 millones en 2025.

Uno de estos seis grupos reporta a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el estado de su operación y allí, esa compañía contó que el 2025 fue un año complejo para los radiodifusores por la ralentización de la economía mexicana que terminó por impactar en la inversión publicitaria, mientras que el ejercicio tampoco se caracterizó por eventos de coyuntura, como un proceso electoral o evento deportivo de gran relevancia.

A pesar de ese contexto, estas seis compañías metieron a su bolsillo al 84.27% de toda la audiencia de la FM durante el año 2025; estos datos, sólo en términos de volumen.

Esto no significa que sólo seis grupos radiofónicos dominan la FM de la capital, pues aun cuando toda la banda presentó descensos generalizados, hubo emisoras que registraron crecimientos y con respecto a su propia base de radioescuchas alcanzados en 2024; y a pesar de enfrentar también retos de ampliación de cobertura, como puede ser el ejemplo de “Chilango”, que en 2025 se hizo con 3.9 millones de radioescuchas alcanzados, contra 2.8 millones del 2024, además en un contexto propio de que esa estación cuenta con una cobertura habilitada de 24 kilómetros y menor potencia permitidos con respecto a otras señales de larga data en la ciudad.

Lo que también pudiera parecer una sorpresa es el caso de “Radio Disney”, luego de que logró un crecimiento neto de 5.21% con referencia a su propia base de audiencia del 2024 y con lo que su matriz, Grupo Siete, pudiera compensar los números negativos reportados por su estación de AM.

Por este crecimiento, Radio Disney entró al lugar nueve del top ten de estaciones musicales y de entretenimiento más escuchadas de la Ciudad de México en 2025.

Este hecho significó que una histórica estación saliera de ese conteo y se ubicara en la posición once, cuando hace una década esa misma emisora se erigía como la estación con la mayor audiencia de todo México en cuanto la radio musical y de entreteniendo, pues a mediados del año 2016, el ahora extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones sospechó después de informes de distintas agencias de medición, que “La Z” podría ser un agente con poder sustancial de mercado, debido a que su abultada popularidad de entonces podría concederle un margen de maniobra para negociar contratos publicitarios a su favor e influir en el resto de la FM local.

La Z no fue la única estación de corte grupero y música popular que perdió audiencia en 2025. Sus dos competidores directos: “Ke-Buena” y “La Mejor”, también cayeron a doble dígito; en 13.13% y 12.58%, en la medición por términos de volumen.

Si en términos de volumen, La Z, la Ke-Buena y La Mejor cayeron, lo que pudiera entenderse como una mala racha para el contenido grupero en 2025, en el conteo por share, INRA develó en sus análisis que esas tres estaciones mantienen constante su share o su participación en el encendido, como un indicativo de la fidelidad de los radioescuchas de esos tres conceptos.

Así, en 2024 y 2025, el share promedio de La Z se mantuvo en la franja de 3.5%; en 5.3%, aquellos de la Ke-Buena y en 4.8% para el caso de La Mejor. Por separado, los contenidos de “Clásicos gruperos” y “Los adoloridos” dan empuje a La Z; “Llamando y ganando”, así como “Los hijos de la mañana” mantienen adelante a la Ke-Buena. Y en tanto, La Mejor da un salto en share y rating en las noches con el “Panda Show”.

A la cabeza del top ten para la radio musical y de entretenimiento en 2025 repitió la emisora “Joya”, con 7.49 millones de oyentes totales alcanzados en todo el año; seguidamente en segundo lugar se ubicó Alfa Radio, por sus 7.11 millones de radioescuchas alcanzados. El dato de Joya es importante para el 2025, el año en que esa emisora debía conseguir y pagar el refrendo de su concesión comercial de espectro radioeléctrico.

Gracias a los números de los dos conceptos anteriores y aun con el saldo negativo de La Z en el año, la matriz de estas emisoras, Grupo Radio Centro, fue en 2025 el grupo radiofónico con mayor audiencia en la FM de la ciudad, pues de entre lo acumulado por los seis grandes grupos radiodifusores, GRC participó con el 23.7%, en términos de volumen.

Por mediciones generales de volumen de radioescuchas alcanzados, el top ten de la FM en 2025 se compuso de Joya 93.7, Alfa 91.3, Los 40 101.7, Amor 95.3, La Mejor 97.7, Exa 104.9, Ke-Buena 92.9, Mix 106.5, Radio Disney 92.1 y Match 99.3, diez estaciones que batallaron para conseguir sólo ellas juntas la marca de 64 millones 807,885 radioescuchas alcanzados, en una FM capitalina compuesta por al menos 27 emisoras que también quieren sobresalir.