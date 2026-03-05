Gobierno de Sinaloa impulsa la inversión de Wendy's; se proyecta apertura de 12 restaurantes

⁠ ⁠El proyecto contempla una inversión estimada de 14 mdd y la generación de alrededor de cientos de empleos

Culiacán, Sinaloa, 5 de marzo de 2026.- El secretario de Economía, Mtro. Feliciano Castro Meléndrez, sostuvo una reunión con Rodolfo Silveyra Muñoz, CEO de WS Pacific, empresa que impulsa la llegada de la franquicia internacional Wendy’s a Sinaloa, como parte del proceso de expansión que la cadena de restaurantes de comida rápida desarrolla en México.

Durante el encuentro se presentó el proyecto para la apertura de 12 restaurantes en el estado, con una inversión estimada de 14 millones de dólares y la generación de aproximadamente 400 empleos. El primer establecimiento se proyecta para abrir en Mazatlán.

La instalación del primer restaurante en Mazatlán representa una oportunidad para fortalecer el dinamismo económico del puerto, particularmente en el sector de servicios, comercio y turismo, además de generar nuevas oportunidades de empleo para la población local.

La expansión en la entidad será desarrollada por WS Pacific, plataforma empresarial mexicana dedicada a la estructuración, desarrollo y operación de proyectos de inversión en el sector de alimentos y bebidas en el noroeste del país.

La llegada de esta inversión a Sinaloa se enmarca en el plan de expansión de Wendy’s en México, comunicado recientemente por la empresa, mediante el cual la compañía prevé la apertura de más de 60 nuevos restaurantes en el país en los próximos años, a través de alianzas con grupos franquiciatarios regionales.

Desde el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Economía, se brindará acompañamiento a la empresa inversionista en gestiones, asesoría y procesos de tramitología, además de orientación para acceder a los incentivos que ofrece el estado, como los Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (CEPROFIES).

En este sentido, el secretario de Economía reiteró el respaldo del Gobierno del Estado y del gobernador Rubén Rocha Moya para facilitar las condiciones que permitan la llegada de nuevas inversiones a la entidad.

“El Gobierno de Sinaloa mantiene una política de puertas abiertas para las empresas que desean invertir en nuestro estado. Nuestro compromiso es acompañar estos proyectos para que se concreten, generen empleos y contribuyan al bienestar de las familias sinaloenses”, destacó el funcionario.

La Secretaría de Economía reiteró su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el sector privado para impulsar inversiones que fortalezcan el desarrollo económico y la generación de oportunidades en Sinaloa.

La marca Wendy’s, fundada en 1969 en Estados Unidos, es una de las cadenas internacionales de comida más reconocidas del mundo. Actualmente cuenta con más de 7 mil restaurantes en más de 30 países.

En la reunión también participaron, el subsecretario de promoción y competitividad económica, Lic. José Roberto Sánchez y Germán Rivera Carlon, Director Ejecutivo de CIT Sinaloa.