El Cairo acoge un espectáculo faraónico para la inauguración del Gran Museo Egipcio

Un espectáculo faraónico con luces láser, orquesta sinfónica, bailarines con túnicas inspiradas en frescos antiguos, cetros y coronas doradas marcó el sábado por la noche la inauguración oficial del Gran Museo Egipcio (GEM) en El Cairo.

"Estamos escribiendo un nuevo capítulo de la Historia del presente y del futuro, en nombre de esta antigua patria", declaró el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, alabando "el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización" ante una audiencia compuesta por reyes, jefes de Estado y dirigentes internacionales.

"Es un testimonio vivo del ingenio de los seres humanos de Egipto", añadió en la gran explanada del edificio de piedra y cristal, con vistas a las pirámides de Guiza bañadas por luces doradas.

A la llegada de los invitados, unos drones dibujaron un mensaje sobre las tres pirámides y la esfinge, dando la "bienvenida al país de la paz" en inglés.

A continuación, se representaron espectaculares escenas de ballet y ópera animadas por decenas de artistas y figurantes vestidos con trajes antiguos, antes de que unos gigantescos fuegos artificiales iluminaran el cielo.

"Todos imaginamos y soñamos con este proyecto. Nos preguntábamos si realmente se haría realidad, si todos veríamos su implementación y asistiríamos a este gran día", declaró el primer ministro, Mostafa Madbuli, durante una rueda de prensa.

Egipto, "centro de la egiptología"

La construcción del edificio, levantado sobre un espacio de medio millón de metros cuadrados con apoyo financiero y técnico de Japón, costó más de mil millones de dólares y requirió veinte años de trabajos titánicos.

"La idea del museo se remonta a unos treinta años, y tras un período de interrupción debido a las circunstancias que atravesó Egipto a partir de 2011, la mayor parte del proceso (...) se desarrolló durante los últimos siete u ocho años", recordó el primer ministro egipcio el sábado.

La atracción principal es el tesoro de Tutankamón, descubierto en 1922 en una tumba inviolada del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto, con cerca de 5,000 objetos funerarios reunidos por primera vez en un mismo espacio.

En total, el GEM alberga más de 100,000 piezas arqueológicas, de las cuales la mitad serán expuestas, conformando la colección más grande del mundo dedicada a una sola civilización, que vio sucederse treinta dinastías a lo largo de 5,000 años de historia.

En la apertura al público, el martes, los visitantes serán recibidos en el inmenso atrio por la estatua más monumental del museo —83 toneladas de granito y once metros de altura— que representa a Ramsés II, el faraón que reinó en Egipto durante 66 años hace más de 3.000 años.

A diferencia del Museo Egipcio construido en la época colonial en el centro de El Cairo, hoy anticuado y deteriorado, el GEM ofrece galerías inmersivas, iluminación de precisión, exposiciones de realidad virtual e incluso un museo infantil.

Los apasionados de la arqueología podrán observar, a través de un ventanal, el trabajo del laboratorio de conservación, donde se restaura una barca solar de 4,500 años, hallada enterrada cerca de la pirámide de Keops.

"Egipto se convertirá en el centro de la egiptología (...). No es aceptable que la mayoría de las conferencias internacionales se celebren fuera del país", afirmó el ministro de Turismo, Sherif Fathi, durante un encuentro con la prensa.

Esperanza para el turismo

El sector turístico egipcio, fuente vital de divisas y empleo, ha sido sacudido en múltiples ocasiones durante la última década y media, desde la revuelta de 2011 hasta las olas de disturbios y ataques terroristas esporádicos que siguieron.

En los últimos años, el turismo ha mostrado signos de recuperación, con 15 millones de visitantes en Egipto durante los primeros nueve meses de 2025, generando 12.500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 21% respecto al año anterior.

Con "entre 5,000 y 6,000 visitantes diarios" actualmente, "esperamos alcanzar los 15,000", declaró el ministro de Turismo, estimando un aumento anual de cinco millones de turistas, "la mayoría de los cuales visitarán el museo".

El gobierno trabaja actualmente en la finalización de un "plan global" de desarrollo para el noreste de El Cairo, que se extenderá desde el nuevo Aeropuerto Internacional Esfinge hasta las pirámides de Saqqara, e incluirá hoteles, restaurantes y centros comerciales, precisó Fathi, eludiendo cualquier pregunta sobre el costo de la ceremonia.