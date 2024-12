Biden indulta a su hijo Hunter: "fue procesado de manera selectiva e injusta”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo que concedió un indulto oficial a su hijo Hunter, quien se enfrentaba a condenas por dos procesos judiciales relacionados con evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego.

A través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, Biden señaló que su hijo fue procesado de manera “selectiva e injusta” y que los cargos surgieron solo después de que varios de que sus oponentes políticos en el Congreso instigaron para atacar y oponerse a su relección. “Está claro que Hunter fue tratado de manera diferente”.

“Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter"

“Hoy firmé un indulto para mi hijo Hunter. Desde el día en que asumí el cargo, dije que no interferiría en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y mantuve mi palabra incluso cuando he visto a mi hijo siendo procesado de manera selectiva e injusta”.

Destaca en el documento que, luego, un acuerdo de culpabilidad “cuidadosamente negociado, acordado por el Departamento de Justicia, se desenmascaró en la sala del tribunal, y varios de mis oponentes políticos en el Congreso se atribuyeron el mérito de ejercer presión política sobre el proceso. Si se hubiera mantenido el acuerdo de culpabilidad, habría sido una resolución justa y razonable de los casos de Hunter”.

Por último, señala que toda su carrera política se ha dirigido con la verdad. “Creo en el sistema de justicia, pero mientras he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha conducido a un error judicial, y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarla más. Espero que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente llegaron a esta decisión”.

Este es el texto del indulto otorgado por Biden a su hijo:

Concesión ejecutiva de clemencia

Joseph R. Biden, Jr. Presidente de los Estados Unidos de América

A todos a quienes llegue la presente, Saludo:

Sepa que este día, yo, Joseph R. Biden, Jr., Presidente de los Estados Unidos, de conformidad con mis poderes bajo el Artículo II, Sección 2, Cláusula 1, de la Constitución, he concedido a ROBERT HUNTER BIDEN un indulto total e incondicional por aquellos delitos contra los Estados Unidos que haya cometido o pueda haber cometido o en los que haya participado durante el período del 1 de enero de 2014 al 1 de diciembre de 2024, incluidos, entre otros, todos los delitos imputados o procesados (incluidos los que hayan resultado en condenas) por el fiscal especial David C. Weiss en el expediente n.º 1:23-cr-00061-MN en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware y el expediente n.º 2:23-CR-00599-MCS-1 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware Distrito Central de California. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente con mi nombre y hago que el indulto se registre en el Departamento de Justicia.

¿Quién es Hunter Biden?

Abogado, empresario y hoy reconvertido en artista plástico, Hunter Biden el único hijo vivo del presidente estadounidense, fue declarado culpable en enero de este año de mentir en la compra de un arma de fuego en 2018, cuando firmó un documento asegurando que no consumía drogas prohibidas.

La acusación recalcaba que Hunter, de 54 años, "sabía que él era consumidor de crack o (que era) dependiente". Sin testificar, se declaró inocente. Su abogado aseguró a los jurados que "ya no consumía drogas" en el momento de comprar el arma.

Tras el veredicto, Joe Biden, aseguró que no lo indultaria y que respetaríalas decisiones y el curso de la justicia y que no le otorgará indulto presidencial a Hunter.

"Jill (Biden, la Primera Dama) y yo mismo estaremos siempre ahí para Hunter (...). Eso no cambiará jamás", reafirmó Biden y repitió que "amaba" a su hijo y que estaba "orgulloso" de él.

"Soy el presidente, pero también soy padre", dijo Biden en un comunicado. "Muchas familias en las cuales alguno de sus miembros lucha contra las adicciones pueden entender el orgullo que se siente al ver a alguien a quien se ama salir de ellas y ser fuerte y resiliente en la recuperación".

Hunter también es blanco de acusaciones en el Congreso por el Partido Republicano, vinculadas a su pasado como hombre de negocios.

Es por esos asuntos que el presidente conservador de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ordenó a su despacho lanzar una investigación para intentar destituir al presidente.

Hunter también deberá presentarse en California en septiembre por fraude fiscal en un caso que centra la atención de medios conservadores en momentos en que su padre busca poner el foco sobre su rival, Donald Trump, primer expresidente de Estados Unidos condenado en lo penal.

A la sombra del hermano mayor

Joe Biden habla poco en público de su hijo, pero evoca a menudo la memoria del primogénito Beau, que según el mandatario también hubiese llegado a ser presidente de Estados Unidos si no hubiese muerto en 2015 de un cáncer cerebral.

La vida de Hunter parece como la antítesis de la de su hermano, con quien tenía una estrecha relación, forjada tras ser ambos víctimas en 1972 de un grave accidente de automóvil que costó la vida a su madre, la primera esposa de Joe Biden, y a la hermana menor de los dos varones.

Así como Beau parecía destinado a una carrera política nacional, la de Hunter fue poco destacada, como abogado y hombre de negocios. Su hermano peleó como soldado en la guerra en Irak, mientras que el menor fue expulsado de la Marina en 2014 por consumo de cocaína.

En su libro autobiográfico "Cosas bonitas" (2021), Hunter Biden relata sus borracheras con vodka y vagancias nocturnas suburbanas a la búsqueda de droga, tentativas fracasadas de desintoxicación o efímeros amoríos con la viuda de su hermano.

Sobre su padre, escribió: "Jamás me abandonó, nunca me ignoró ni me juzgó". "Por momentos, su perseverancia hasta me exasperaba".

"Habla Papá. Te llamo para decirte que te quiero. Te quiero como nada en el mundo, muchacho. Tienes que hacerte tratar". Según el canal Fox News, ése fue un mensaje de voz que dejó Joe Biden a su hijo en 2018.

En mayo de 2023, en una entrevista con la cadena MSNBC, el presidente norteamericano declaró: "Tengo confianza en él. Tengo fe en él, y estoy orgulloso de él".

Desde principios de año, Biden ha dado incluso más visibilidad mediática a su hijo. Hunter estuvo omnipresente durante una visita oficial del presidente a Irlanda en abril y se le vio también vestido de gala entre los invitados a una cena de Estado para agasajar al primer ministro indio.

Ucrania

La derecha acusa a Hunter Biden de haber usado la influencia de su padre, entonces vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), en beneficio de sus negocios en el exterior, especialmente en Ucrania.

"Jamás hice nada contrario a la ética", afirmó Hunter Biden. Antes de agregar: "No lo volvería a hacer".

Hoy asegura estar libre de adicciones. Vuelto a casar y padre de un pequeño llamado Beau, igual que su hermano fallecido, se dedica a la pintura.

Pero el pasado vuelve cada tanto a atormentarlo, y con él, también a su padre.

Recientemente, el presidente demócrata admitió que no tenía seis sino siete nietos, al reconocer la existencia de una pequeña, fruto de una relación de Hunter Biden.

La oposición republicana denunció de inmediato el contraste entre el silencio de Joe Biden acerca de la pequeña Navy y la imagen pública de patriarca afectuoso que cultiva el mandatario.

Con información de AFP