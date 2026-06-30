La UE recortará desde este 1 de julio la entrada de acero sin arancel y grava 50% el resto

La Unión Europea activará este próximo 1 de julio las nuevas reglas que recortarán en un 47% el volumen de acero que puede entrar al mercado comunitario libre de arancel y elevarán hasta el 50% el recargo sobre el resto de importaciones que superen ese contingente; una medida con la que el bloque busca proteger a la industria siderúrgica europea de la sobreproducción global, en especial de China.

La Comisión Europea, además, ha publicado el reglamento que define el reparto de los contingentes arancelarios entre los países exportadores y que, desde su entrada en vigor, reemplazará las salvaguardas temporales que expiran este mismo martes.

El objetivo del nuevo marco es frenar la entrada de acero de bajo coste que inunda el mercado europeo procedente de las principales naciones productores, y, si bien Bruselas insiste en que no es una medida "dirigida" especialmente contra ningún país en concreto, fuentes comunitarias conceden que la presión de la sobreproducción procede sobre todo de China, India y Turquía.

Así las cosas, la UE introduce contingentes arancelarios anuales para un total de 18.3 millones de toneladas y un arancel del 50 % para las cantidades fuera de esa cuota --frente al 25% actual--, junto con nuevas disposiciones como el principio de "fundido y vertido", para definir el origen de los productos y reforzar la aplicación de las normas comerciales y prevenir la elusión.

De este modo, a partir del miércoles se reducirán las importaciones libres de arancel a la Unión Europea de un total de 26 categorías de productos siderúrgicos, aunque el peso de esta limitación se repartirá de manera diferente con socios comerciales, por ejemplo con contingentes más altos para los países con los que el bloque tiene Acuerdos de Libre Comercio.

La UE reserva la mitad de la cuota anual de importación --es decir, 9.15 millones de toneladas del total de 18.3 millones-- a los socios comerciales con los que tiene regímenes de libre comercio, mientras que la otra mitad estará disponible "sin discriminación" para todos los países, incluidos aquellos que ya tienen acceso a la primera mitad, pero no sólo.

"Ofrecemos a los participantes del mercado previsibilidad a través de reglas de distribución de cuotas claras y transparentes, al tiempo que aplicamos una metodología justa y objetiva", defendió el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, en un comunicado, en el que también recalca que las nuevas reglas respetan un "cuidadoso equilibrio" con los pactos comerciales con terceros países y con el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).