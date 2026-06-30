Petróleo se encamina a su mayor caída trimestral ⁠desde el inicio de la pandemia del Covid-19

Los ⁠precios del petróleo se encaminaban este martes a su mayor caída trimestral ⁠desde el inicio de la pandemia del COVID-19 a principios de 2020, mientras los inversores siguen atentos a las posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha, ⁠en medio de un tenso alto ⁠el fuego provisional en una guerra que dura ya cuatro meses.

A las 09:59 GMT, los futuros del Brent para agosto, que vencen el martes, subían 12 centavos, o un 0.16%, a 73.27 dólares el barril, pero se encaminan a su tercera caída mensual consecutiva, con un declive acumulado cercano al 20 por ciento.

El contrato de septiembre ganaba 32 centavos, o un 0.43%, a 74.23 dólares.

El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) para agosto avanzaba 27 centavos, o un 0.38%, a 71.02 dólares por barril.

No obstante, el contrato registraba su segundo desplome mensual consecutivo, con un descenso de alrededor del 19% en lo que va de junio.

Tanto los precios del Brent como los del WTI se sitúan cerca de los niveles previos a la guerra.

"No diría que el mercado haya descontado una prima de riesgo, pero los buques que antes estaban bloqueados han quedado disponibles con el aumento de los barcos que salen del golfo Pérsico, ​lo que ha creado una oleada temporal de nueva oferta", afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Los equipos de negociación de Washington y ⁠Teherán tenían previsto reunirse en Doha esta semana, pero ⁠Irán afirmó el lunes que no ⁠se había programado ninguna cita, ya que los lanzamientos de misiles del fin de semana por ⁠ambas partes pusieron a prueba el alto el fuego provisional para poner fin a la guerra.

Morgan Stanley rebajó su previsión para el Brent con vencimiento en 2027 en 5 dólares por barril, a 75 dólares, en el primer semestre del año y a 70 dólares en el segundo, citando las expectativas de un aumento de las reservas comerciales de petróleo de la OCDE.

Morgan Stanley señaló que ahora prevé ⁠un excedente implícito en el mercado mundial del petróleo de 4.8 millones de barriles por día en 2027.