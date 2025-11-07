Ahora, aviones de EU, en costa venezolana

Washington. Un par de bombarderos B-52 sobrevolaron las costas de Venezuela ayer 6 de noviembre, según datos de seguimiento de vuelos, en la cuarta demostración de fuerza de aviones militares estadounidenses en las últimas semanas.

El sobrevuelo forma parte de la agresiva campaña militar de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región, con al menos 17 ataques que han causado 67 muertos.

Datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 mostraron a los dos bombarderos volando en paralelo a la costa venezolana, luego viraron al noreste de Caracas antes de regresar a lo largo de la costa y girar hacia el norte para adentrarse en el mar.

Es al menos la cuarta vez que aviones militares estadounidenses vuelan cerca de Venezuela desde mediados de octubre: los B-52 lo han hecho en una ocasión anterior, y los bombarderos B-1B en otras dos.

Rechazo del Senado

El Senado estadounidense rechazó la tarde de ayer una resolución bipartidista que buscaba impedir que el Gobierno de Trump tomara acción militar contra Venezuela sin la aprobación del Congreso.

Los principales patrocinadores de la moción fueron los demócratas Tim Kaine y Adam Schiff y el senador republicano Rand Paul.

Trump ha insinuado la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela durante semanas, y dijo que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas en el país.

La semana pasada, el presidente negó que esté considerando ataques dentro de Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informaron a los legisladores sobre la cuestión el miércoles.

"Sobre la base de esa sesión informativa, creo que la administración no quiere ir a la guerra con Venezuela", dijo Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, al Atlantic Council.

La tensión, se acumula.