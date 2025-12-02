Asfura y Nasralla se disputan la presidencia de Honduras

Tegucigalpa. El recuento preliminar de votos mantiene en suspenso la presidencia de Honduras. Con 57% de las actas procesadas digitalmente, el empresario Nasry “Tito” Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, y el presentador Salvador Nasralla se encuentran en un virtual empate técnico, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La presidenta del organismo, Ana Paola Hall, señaló que Asfura aventaja por apenas 515 votos y pidió “paciencia” mientras continúa el escrutinio manual, sin precisar cuándo concluirá. La mínima diferencia impide anticipar un ganador, coincidieron analistas.

Ambos candidatos de derecha centraron sus campañas en frenar la continuidad de la izquierda que encabeza la presidenta Xiomara Castro, quien llegó al poder en 2021 prometiendo un giro progresista tras el golpe contra Manuel Zelaya. El país enfrenta altos niveles de pobreza, violencia y corrupción que han marcado su agenda política.

Electorado desencantado

Trump, protagonista inesperado del proceso, amenazó con recortar ayuda a Honduras si no gana su favorito y acusó a la candidata oficialista Rixi Moncada de vínculos con Nicolás Maduro.

Asfura, exalcalde capitalino, aseguró que “los números hablarán por sí solos”, mientras Nasralla afirmó que sus proyecciones internas lo colocan cinco puntos arriba. El CNE sitúa a ambos alrededor del 40% de los votos: 39.91% para Asfura y 39.89% para Nasralla.

Los dos buscan nuevamente la presidencia en un país marcado por denuncias de fraude y un electorado desencantado. “Sólo ladrones nos gobiernan”, reclamó Henry Hernández, cuidador de autos. Otros ciudadanos pidieron que el próximo mandatario deje de ver al país como “una bolsa de dinero”.