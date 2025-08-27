Ascienden a 36 los muertos por las lluvias torrenciales en el noroeste de India

Al menos 36 personas han muerto a causa de las fuertes lluvias registradas en el estado indio de Jammu y Cachemira, situado en el noroeste del país, donde las precipitaciones han causado estragos durante los últimos días, según el último balance difundido este miércoles por las autoridades del país.

Un fuerte deslave registrado en la ruta que lleva al templo de Vaishno Devi, en lo alto de la montaña de Trikuta, ha sido la principal causa del aumento de la cifra de fallecidos. En total, unas 3.500 personas han tenido que ser evacuadas.

De momento, los equipos de búsqueda y rescate siguen adelante con sus trabajos en un intento de hallar más supervivientes entre el lodo y los escombros, según informaciones del diario 'India Today'.

El martes, las autoridades de Jammu y Cachemira alertaron de que varios ríos, como el Tawi y el Chenab, han registrado un aumento significativo del caudal, al tiempo que advirtieron de las graves consecuencias que acarrean los corrimientos de tierra.

Las autoridades meteorológicas de India han emitido alertas rojas para varios distritos, como Punch, Mirpur, Rajouri, Kulgam, Reasi, Jammu, Samba, Kathua, Kishtwar, Udhampur, Ramban y Doda.