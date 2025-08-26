Evacuadas 150,000 personas en el este de Pakistán debido a las fuertes inundaciones

Las autoridades de Pakistán han informado este martes de que unas 150,000 personas han tenido que ser evacuadas en zonas de la provincia de Punyab, en el este del país, a medida que el país se prepara para fuertes inundaciones, especialmente después de que India haya alertado de que liberaría el exceso de agua de algunas presas situadas cerca a la frontera.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado que las posibles inundaciones derivadas de la apertura de la presa en India podrían sumarse a una temporada de lluvias monzónicas que ya está siendo de por sí devastadora y que ha dejado hasta la fecha casi 800 muertos, según informaciones recogidas por el diario 'Dawn'.

Las alertas por inundación siguen siendo altas esta semana y han puesto especialmente a Punyab en el punto de mira. El lunes, Nueva Delhi alertó a Islamabad de posibles inundaciones a ambos lados de la frontera, lo que ha supuesto el primer contacto diplomático entre las partes después de que los dos países se enfrentaran el pasado mes de mayo tras un atentado en la Cachemira india.

Ahora, la NDMA ha advertido de que podría producirse el desbordamiento del río Sutlej, por lo que ha pedido a la población permanecer alerta ante cualquier cambio en las informaciones de las autoridades.

Además, han instado a los residentes a permanecer en zonas alejadas de los ríos y evitar desplazamientos innecesarios. Estas alertas llegan a medida que la población expresa su pesar por la falta de información obtenida en el pasado ante situaciones similares.