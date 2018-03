Facebook sacó anuncios en varios diarios el domingo, firmados por su director Mark Zuckerberg, disculpándose por el escándalo relacionado con Cambridge Analytica.

En los anuncios en múltiples periódicos de Estados Unidos y Gran Bretaña, el ejecutivo dice que la red social no se merece tener información personal si no puede protegerla.

Zuckerberg admite que una aplicación desarrollada por un investigador de Cambridge Analytica filtró la información de millones de personas hace cuatro años. “Esta es una ruptura en la confianza y me disculpo por no haber hecho más en ese entonces. Ahora estamos tomando medidas para asegurarnos de que no vuelva a suceder”, se leyó en los anuncios.

Las prácticas de privacidad de Facebook se han visto en el ojo del huracán luego de que Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos y consultoría política vinculada con la campaña presidencial de Donald Trump de 2016, obtuvo indebidamente datos de millones de usuarios de la red social. La compañía supuestamente creó perfiles psicológicos para influenciar el voto de la gente o incluso sus posturas en cuanto a política y sociedad.

El precio de las acciones de Facebook ha caído más de 70,000 millones de dólares desde que se dio a conocer la noticia.

Entre los periódicos que tenían en sus páginas los anuncios figuran The New York Times y The Washington Post en Estados Unidos, y The Sunday Times y The Sunday Telegraph en Gran Bretaña.