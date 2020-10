Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el hospital militar Walter Reed donde se encontraba internado para ser tratado por Covid-19, pese a una ola de infectados por la enfermedad en la Casa Blanca a cuatro semanas de las elecciones.

Usando una mascarilla, Trump caminó desde el hospital hasta una limusina que lo llevó al Marine One para abordar un corto vuelo en helicóptero rumbo a la Casa Blanca en medio de los gritos de “¡Cuatro años más!, ¡Cuatro años más!” de sus seguidores apostados en la entrada.

“Me siento realmente bien. No le tengan miedo al Covid. No dejen que domine sus vidas. Bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas y conocimientos geniales. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años”, escribió el mandatario en Twitter poco antes de dejar el hospital dejando entrever su intención de reanudar “pronto” su campaña para un segundo mandato.

De manera inmediata Joe Biden arremetió contra el mensaje del presidente. “Que le diga eso a las 205,000 familias que perdieron a alguien”.

Al llegar a la Casa Blanca el mandatario se quitó la máscara y levantó el pulgar.

Trump ha cumplido o excedido todos los criterios estándar del hospital para ser dado de alta y, aunque todavía no está fuera de peligro, puede irse a casa, dijo por su parte su médico, el Dr. Sean P. Conley.

El periodo normal de cuarentena para cualquier persona que haya dado positivo del nuevo coronavirus es de 14 días

“Aunque es posible que aún no esté completamente fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas nuestras evaluaciones, y lo más importante, su estado clínico, respaldan el regreso seguro del presidente a casa, donde estará rodeado de atención médica de clase mundial 24/7”, destacó Conley.

Rezagado en las encuestas

En la recta final por la presidencia Trump aparece rezagado en las encuestas nacionales por más de ocho puntos porcentuales frente a su rival demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, según el promedio de las plataformas RealClearPolitics y FiveThirtyEight.

Trump tiene la intención de participar en el próximo debate presidencial con el demócrata Joe Biden programado para el 15 de octubre en Miami. Biden manifestó que está dispuesto a participar en el debate si los expertos en salud dicen que es seguro.

“Si los científicos dicen que es seguro y las distancias son seguras, creo que está bien. Haré lo que los expertos digan que es lo apropiado”, dijo en Delaware a reporteros Biden, quien dio negativo en la prueba de Covid-19 durante el fin de semana, antes de dirigirse a Florida para seguir con su campaña.