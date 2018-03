Washington. El presidente electo de Estados Unidos, ya ratificado por el Colegio Electoral, Donald Trump, respondió en un nuevo ataque a través de su cuenta de Twitter al exmandatario Bill Clinton, quien días antes había puesto en duda su inteligencia en un acto público.

En un debate improvisado en una librería del estado de Nueva York, el 10 de diciembre, Bill Clinton comentó respecto de Trump: No sabe mucho. Una cosa que sabe es cómo conseguir que los hombres blancos enojados voten por él .

Clinton también dijo que Trump lo llamó tras ganar las elecciones y sonaba sorprendentemente cordial tras haber conducido una ácida campaña.

Los comentarios que realizó el exmandatario estadounidense fueron escuchados por un editor de un periódico local presente en la librería y posteriormente se divulgaron por la publicación Político.

De estas declaraciones en 140 caracteres por la red social Twitter, el mandatario electo de la mayor potencia del mundo escribió en un tuit: Bill Clinton declaró que yo lo llamé después de las elecciones. Error, él me llamó a mí y me felicitó con tono agradable. Ello que no reconoce su actuar y desconoce de política entre mandatarios .

Especialmente cómo hacer para que la gente, incluso con ingresos limitados, vote en los estados clave (y más). Ellos se centraron en los estados equivocados , agregó Trump.

Durante la campaña presidencial Trump atacó constantemente a Bill Clinton, esposo de su rival por la Casa Blanca, la ex secretaria de Estado demócrata, Hillary Clinton, recordando sus infidelidades matrimoniales en el periodo que ocupó la Casa Blanca.

El mandatario electo estadounidense arremetió contra Clinton como lo ha hecho contra sus críticos por la red social.