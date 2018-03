Caracas. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, fustigó al presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, por comentarios recientes sobre Latinoamérica y su país, y lo llamó perro simpático y cobarde .

Durante el foro Hugo Chávez Antiimperialista , en la capital venezolana, Rodríguez afirmó que el mandatario peruano agredió el gentilicio latinoamericano y se comportó como un cobarde al hablar contra el fallecido Hugo Chávez.

El señor Kuczynski se atrevió a mancillar la memoria del comandante Chávez. Es de poco hombre hablar de los muertos, lo que usted no le dijo en vida, no lo diga cuando él no le puede responder. Pero aquí está el pueblo venezolano para responderle , expresó la Canciller.

La diplomática añadió que aquí el único perro simpático que hay es él , al referirse al mandatario peruano y declaró que mueve la cola a sus amos imperiales .

Durante una conferencia en Estados Unidos la semana pasada, Pedro Pablo Kuczynski comentó que Latinoamérica era como un perro echado en una alfombra y que no representaba ninguna preocupación para ese país salvo Venezuela que, a su juicio, sí se ha convertido en un gran problema .

Nota de protesta

Perú respondió a las críticas contra Kuczynski indicando que entregarán una nota de protesta formal contra Venezuela. El anuncio lo dio a conocer el canciller peruano, Ricardo Luna, quien dijo a periodistas en Lima que las declaraciones de Rodríguez son inaceptables, así que se lo diremos al gobierno de Venezuela con una nota de protesta formal .

Luna se presentó en el Parlamento para explicar la cita de Kuczynski con Trump y dijo que Maduro interpretó los dichos del presidente peruano como un insulto a América Latina cuando en realidad lo que (Kuczynski) dijo fue que América Latina en su conjunto es un área que no tiene elementos ‘adversariales’ con Estados Unidos si se compara con las crisis de Oriente Medio y Siria .

Desmentido

Delcy Rodríguez desmintió las declaraciones del presidente de Perú en las que afirma que le comunicó personalmente que Venezuela debería cambiar sus políticas exteriores , informó el periódico venezolano El Mundo.

Kuczynski aseguró que le comunicó personalmente a la canciller Rodríguez su punto de vista acerca de que la República de Venezuela debería cambiar sus políticas exteriores basadas en la autodeterminación y la soberanía nacional, con quien coincidió en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Cartagena, Colombia, el año pasado.

La canciller desmintió estas declaraciones, y ratificó el rechazo de Venezuela a la actitud injerencista del mandatario peruano.

A pesar de las tirantes relaciones entre Caracas y Washington por más de una década, el presidente Nicolás Maduro ha mantenido en las últimas semanas un discurso cauto hacia su homólogo estadounidense y ha asegurado que no quiere problemas con él.

Roces diplomáticos

Éste no es el primer roce entre Perú y Venezuela. Kuczynski ha criticado abiertamente al gobierno socialista de Venezuela, pidiendo ayuda humanitaria al país y otorgando visas a los exiliados.

En febrero, Perú entregó otra nota de protesta al encargado de negocios de Venezuela en Lima, Reinaldo Segovia, por realizar una persecución en Lima al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, opositor al gobierno de Maduro, durante una visita a Lima.