Kabul. Los talibanes anunciaron que ponían fin a la tregua parcial instaurada el 22 de febrero y retomaban los ataques contra las fuerzas de seguridad afganas, dos días después de la firma de un acuerdo histórico con Estados Unidos.

Este lunes el periodo de reducción de la violencia, que duró nueve días, “terminó y nuestras operaciones volverán a la normalidad”, declaró Zabihullah Mujahid, vocero de los insurgentes.

“Nuestros muyahidines (combatientes) no atacarán a las fuerza extranjeras, pero nuestras operaciones contra las fuerzas del gobierno de Kabul continuarán”, agregó.

Poco después, una moto bomba estalló durante un partido de futbol y acabó con la vida de tres civiles e hirió a otros 11, declaró Sayed Ahmad Babazai, jefe de la policía de la provincia de Jost.

Ese atentado no fue reivindicado de momento

Los fallecidos eran tres hermanos, indicó Abdul Fatah Wakman, presidente de la Federación de Futbol de Jost.

La comisión militar del movimiento insurgente difundió un documento en el que instaba a los combatientes a reanudar sus operaciones contra las fuerzas afganas.

El presidente afgano, Ashraf Ghani, había anunciado el domingo la prolongación de la tregua parcial al menos hasta el inicio de las discusiones entre el gobierno y los rebeldes afganos, prevista para el 10 de marzo, con el objetivo de “lograr un alto el fuego completo”.

Pero también rechazó uno de los principales puntos del acuerdo, el que trataba sobre la liberación de 5,000 presos talibanes a cambio de la de 1,000 miembros de las fuerzas afganas que los rebeldes mantienen retenidos.

Las autoridades fueron mantenidas al margen durante la negociación del acuerdo, que fue firmado el sábado en Doha por Washington y los rebeldes.

Esa medida, sin embargo, es “un prerrequisto para las discusiones entre afganos”, recordó por su parte el vocero de los talibanes, Zabihullah Mujahid, lo que dejó entrever que las discusiones que Kabul y los insurgentes pretenden emprender serán complicadas.

“La posición de Ghani muestra que los estadounidenses no hicieron los preparativos necesarios antes de firmar el acuerdo”, reaccionó otra fuente talibán, radicada en Pakistán.

Según el acuerdo de Doha, un eventual alto el fuego no es más que un “elemento” de las futuras discusiones, y no una obligación para que éstas se lleven a cabo, como desea Ashraf Ghani.

“Estamos comprobando si (la tregua parcial) tomó fin. Pero, de momento, no hemos sido informados de ataques importantes”, había dicho anteriormente Fawad Aman, portavoz adjunto del Ministerio de Defensa.

En virtud del acuerdo de Doha, los estadounidenses y sus aliados tendrán que retirar sus tropas de Afganistán en un plazo de 14 meses, siempre y cuando los insurgentes respeten los compromisos del pacto, incluyendo el inicio de las negociaciones entre los rebeldes y Kabul con vistas a instaurar una paz duradera en el país.

Respuesta de Estados Unidos

Estados Unidos no espera un cese inmediato de la violencia en Afganistán, dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto, después de que tres personas murieran en un atentado.

“Aún no sabemos quién hizo eso”, declaró el general Mark Milley.

“Le recomendaría a todo el mundo (no pensar) que va a haber un cese total de la violencia en Afganistán. No pensar que va a llegar a cero inmediatamente. Es probable que no sea el caso”, dijo Milley a la prensa.

El secretario de Defensa, Mark Esper, afirmó por su parte que Estados Unidos acatará el acuerdo firmado el sábado en Doha con los talibanes y empezará pronto a retirar tropas de Afganistán, aunque anticipa que el camino hacia la paz será complicado.

“Nuestra previsión es que continuará la reducción de la violencia. Irá disminuyendo hasta que haya negociaciones entre afganos y que éstas den lugar a un alto el fuego”, manifestó Esper.

“El camino va a ser muy largo, lleno de baches y con altibajos”, agregó.