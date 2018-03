Durante la primera conferencia de prensa que ofreció el entonces presidente electo Donald Trump tras las elecciones presidenciales, el ahora mandatario estadounidense descartó que sus acciones al frente de la Casa Blanca pudieran estar relacionadas con algún tipo de conflicto de interés.

"Yo podría administrar mis negocios y la presidencia de Estados Unidos, pero no quiero hacerlo", dijo el magnate sobre el tema de conflicto de interés que representaría su imperio inmobiliario con sus funciones en la oficina oval. Trump aseguró que se separaría de sus empresas y anunció en la conferencia que cedió su imperio inmobiliario a sus dos hijos varones, Eric y Donald Jr. Con esto afirmó evitará los conflictos de interés con su nuevo empleo como presidente.

También en la conferencia mencionó el futuro de la relación con su hija Ivanka y precisó, que ella también cortará los lazos con el imperio Trump para concentrarse en la instalación de su familia en Washington, donde su esposo Jared Kushner trabajará como asesor en la Casa Blanca. Casi un mes después, el miércoles 8 de febrero, el presidente de Estados Unidos, criticó desde Twitter a la compañía minorista Nordstrom Inc al considerar que trató injustamente a su hija Ivanka tras decidir no comprar su línea de ropa para la próxima temporada.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!