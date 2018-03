Barack Obama se despidió como presidente de Estados Unidos el viernes 20 de enero en Twitter y anunció la creación de una fundación que lleva su nombre, pocas horas antes de que su sucesor Donald Trump prestara juramento.

"Fue el honor de mi vida servirles. Hicieron de mí un mejor dirigente y hombre", tuiteó por última vez el 44° presidente de Estados Unidos en la cuenta oficial @POTUS.

"No me detendré. Estaré aquí mismo con ustedes como ciudadano, alentado por sus voces de verdad y justicia, de humor y de amor", agregó Obama.

El demócrata aprovechó su cuenta oficial en Twitter, que debe transferir ahora a Donald Trump, para anunciar la creación de la fundación Obama.

Quien se convertirá, pasado el mediodía, en ex presidente de Estados Unidos pidió a sus partidarios y conciudadanos que usen esta fundación para "compartir opiniones" con él.

El link de la fundación (Obama.org) reenvía a un video de presentación de dos minutos donde se ve Obama y su esposa Michelle con el eslogan que recalcó durante su último discurso, el 10 de enero, en Chicago: "Les pido que crean no en mi capacidad de generar un cambio, sino en la de ustedes".

