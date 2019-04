San Pedro Sula. Cerca de un millar de hondureños partieron entre la noche del martes y el alba de este miércoles hacia Estados Unidos tras haber sido convocados por redes sociales para integrar una nueva caravana del migrante desde San Pedro Sula.

Casi un millar de personas, según estimaciones de la policía, se reunieron desde la tarde del martes en la central metropolitana de transporte de la segunda ciudad de Honduras, situada 180 km al norte de la capital.

A altas horas de la noche del martes, la mayor parte del grupo abordó microbuses, algunos pagando 12 dólares hasta Agua Caliente, en la frontera entre Honduras y Guatemala, otros 51 dólares hasta Tecún Umán, entre Guatemala y México.

Los restantes, unos 300, partieron caminando este miércoles por la orilla de la carretera hacia Agua Caliente, donde se paraban vehículos particulares o buses locales para llegar hasta la frontera.

La caravana, convocada a través de redes sociales, sorprendió a las autoridades que, junto a algunos expertos, esperaban que la nueva convocatoria fuera ignorada por los migrantes, como había ocurrido varias veces desde febrero.

“Estamos fregados”

Alexis Pérez, de 27 años, integra la caravana y se queja: “Estamos fregados con este gobierno, no hay empleo”.

Desde el 13 de octubre, cuando salió la primera caravana con unas 2,000 personas, han partido al menos otras tres con personas que huyen del desempleo, la falta de oportunidades y del terror que siembran las pandillas y los narcotraficantes en los barrios.

“A mí me deportaron, me agarraron en Houston (Texas) y me llevaron a El Paso de donde me deportaron”, contó Roger Quintanilla, de 18 años.

Unos 300 llegaron al aeropuerto de San Pedro Sula, encadenados de pies, cintura y manos, relató. Algunos de ellos lo intentarán de nuevo.