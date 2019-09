Bruselas. Federica Mogherini, alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, visita esta semana Cuba, Colombia y México. Será uno de sus últimos eventos como líder de la diplomacia europea.

“Aunque estemos geográficamente apartados, nos sentimos más próximos a ellos que a ningún otro continente. Hoy estamos más cerca que nunca”, declaró en varias ocasiones recientes Federica Mogherini.

Con Donald Trump en la Casa Blanca desestabilizando los pilares del orden global, la UE abrió los ojos, tenía que buscar nuevos aliados en la defensa del clima, del multilateralismo y del libre comercio. Y, en todos estos sentidos, América Latina representa una fuente de potencial.

Cuba, el apoyo

Mogherini fue recibida el lunes por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. De acuerdo al diario oficial Granma, ambos “dialogaron sobre la reciente realización del segundo Consejo Conjunto entre Cuba y la UE y la instrumentación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación”.

“En los tiempos inciertos en que vivimos, valoramos mucho que nuestros socios, como Cuba, compartan nuestro compromiso con el multilateralismo y con un sistema internacional basado en normas”, comentó la italiana en su discurso de apertura en la isla.

Uno de los grandes temas que con seguridad abordaron es la activación de Estados Unidos de la Ley Helms-Burton que, al igual que en Irán, podría tener un impacto económico en las empresas europeas que trabajan en La Habana. “Estamos determinados a proteger los intereses de nuestras compañías que operan de forma legítima en Cuba”, sostuvo Maja Kocijancic, vocera del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

México y su agenda cerrada

Ayer, Mogherini impartió la conferencia “El papel de la Unión Europea en las Américas y sus relaciones con México”. El evento fue cerrado, off the record y auspiciado por el think tank Comexi.

Hoy se reunirá con el secretario Marcelo Ebrard y acudirá a un evento en la UNAM, y mañana mismo viajará a Colombia.

Mogherini visita México por segunda ocasión desde que asumió el cargo de diplomática de la Unión Europea hace cinco años.

Queda claro que en la agenda de la Unión Europea su interés por América Latina no es estratégico. (Con información de AquiEuropa)