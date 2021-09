Ciudad de México. Representantes de 31 países participarán en la VI cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), el próximo sábado en la Ciudad de México, poniendo en la agenda el futuro de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que en la cita estarán 17 mandatarios, dos vicepresidentes, nueve cancilleres y otras autoridades de primer nivel.

En su conferencia habitual, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que desde el viernes empezará a recibir a los participantes en la reunión de la Celac.

"El 18 tenemos un encuentro de la Celac, de todos los miembros de este organismo, presidentes, primeros ministros de América Latina y el Caribe", señaló el mandatario.

Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Cuba, Miguel Díaz Canel; Ecuador, Guillermo Lasso; Costa Rica, Carlos Alvarado, y de Uruguay, Luis Lacalle, están confirmados.

El embajador Miguel Ruiz Cabañas destacó que la celebración de la próxima cumbre muestra el interés del gobierno mexicano por estrechar sus lazos con centro, Sudamérica y el caribe.

“Habrán más manifestaciones de estrechar la cooperación. En su discurso por el natalicio de Simón Bolivar, el presidente López Obrador abogó por una mayor cooperación económica con Estados Unidos y dijo que habría que unir a la región con este país para hacer contrapeso a China. Y planteará la renovación de la OEA o como actuar al tema”, dijo.

En cuanto al posicionamiento de México para cambiar el futuro de la OEA, el embajador consideró que es difícil su sustitución y desaparición.

“La OEA tiene deficiencias como cualquier organización internacional o regional, pero tiene más contribuciones. No estoy de acuerdo ni en su desaparición ni en su reemplazo, lo que se puede hacer es promover una reforma, ya lo ha sido cuatro veces, considero que es inaceptable que el actual secretario general se ha excedido en sus funciones, permanentemente hace juicios que no le corresponden y toma posición sin consulta previa a los órganos de Gobierno”, puntualizó el también director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Tecnológico de Monterrey.

“Yo creo que es difícil de sustituir, por ejemplo, no creo que la Celac como tal pueda reemplazarla ya que es un mecanismo de cooperación de países de América Latina y el Caribe en el que no participan Estados Unidos, Canadá y Brasil, en este momento no es tan representativa. Hay un espacio para la OEA y un espacio para un mecanismo de coordinación exclusivamente para países latinoamericanos y del caribe”, agregó.

México ocupa la presidencia pro témpore de la Celac y en su plan de trabajo para 2021 destacan el manejo del Covid-19 y la recuperación de la economía regional.

