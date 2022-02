El gobierno de México inició este miércoles el proceso de movilización de al menos 32 mexicanos que viven en Ucrania al sur de ese país, luego de que solicitaron apoyo por seguridad y precaución ante la tensión que se vive con Rusia.

De acuerdo con datos de la cancillería mexicana, desde la capital Kiev 15 mexicanos abordaron el autobús puesto a disposición por la embajada, mientras que otros 17 se trasladarán por su cuenta ya sea en coche, tren o autobús. Se espera que más connacionales se integren.

La idea es conducirlos a la ciudad Ivano-Frankivsk, situada al suroeste del país y a 200 kilómetros de las fronteras con Polonia, Eslovaquía, Hungría y Rumania.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que ante la situación de incertidumbre se proporciona asistencia a las personas que buscan alejarse de cualquier zona potencial de conflicto.

“Ya iniciamos hoy ese proceso y vamos a estar cuidando a las familias mexicanas que viven en Ucrania, son mexicanas y ucranianas, y también menores de edad”, informó en un mensaje.

“Se les proporcionó el transporte y vamos a estar muy cerca de ellas y de ellos, son familias, para darles la asistencia debida”, agregó.

El canciller reiteró que no se sabe si la tensión va a empeorar o no, “es difícil pronosticarlo, ojalá que no sea así, estamos en favor de una solución pacífica, ojalá las negociaciones tengan éxito; pero mientras tanto, hay que proteger a las personas”.

Sin detallar el presupuesto, la embajada de México en Ucrania cubrirá los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de las personas durante una semana.

