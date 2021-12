La sociedad catalana tiene una vocación de internacionalización increíble (...). Y yo tengo un plan ambicioso de la Acción Exterior catalana”.

Victoria Alsina, consejera de exteriores del gobierno de Cataluña.

Victoria Alsina, Consejera de Exteriores de la Autonomía de Cataluña inauguró la Delegación del Gobierno de Cataluña en México el viernes pasado, y unos minutos antes platicó en El Economista. Recuerda que desde hace 10 años, entre el 70% y 80% de los catalanes considera al referéndum independentista como la solución al conflicto del procés.

—El Gobierno de AMLO lanza críticas al Gobierno de España por no pedir perdón a los pueblos originarios. ¿Aplica aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo?

La amistad y los lazos de México y Cataluña son tan profundos que van más allá (del tema el proceso independentista). Cataluña tiene un profundo respeto por la identidad de los pueblos; por respeto a las culturas; por entender que se necesita la grandeza política de pedir perdón cuando se tiene que pedir perdón y de construir una relación de futuro.

En el año 2019 el Parlamento de Cataluña aprobó una moción en la cual pedía disculpas institucionales a todos los actores de instituciones y organismos que en el marco del colonialismo se hubieran visto perjudicados.

—El líder del Partido Popular (PP) Pablo Casado, el expresidente José María Aznar y la ultraderecha de VOX respondieron con burlas a AMLO.

Fueron declaraciones horrorosas en el marco del congreso del PP (...) Yo mandé una carta a la embajada de México en España de parte del Gobierno catalán, distanciándonos de ese posicionamiento.

—Casado es crítico feroz del proceso independentista. Ahora pide un 155 (en referencia al artículo de la Constitución española que el entonces presidente Mariano Rajoy aplicó en 2017 para controlar la Autonomía catalana) en el ámbito educativo.

Pablo Casado manda a (Carles) Puigdemont (expresidente catalán que se encuentra en Bélgica tras la orden de aprehensión en su contra) a prisión en cada plaza de toros en las que hace un mitin.

—En tres años ha habido más presencia política de Cataluña en México. ¿Existe una estrategia de rasgo geopolítico al respecto?

México es un país clave con el que tenemos unos lazos históricos que son una prioridad absoluta del Gobierno para mantenerlos, protegerlos y hacerlos crecer.

—¿En términos geopolíticos el Gobierno de Cataluña puede desarrollar estrategias políticas con México?

Nosotros tenemos competencia en acción exterior. Nos regula el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Incluso después del recorte del Tribunal Constitucional, que fue tan discutido en su momento, la competencia de acción exterior queda plena.

—¿Quiénes son sus aliados naturales? ¿Es México un aliado?

El proyecto catalán sigue circunscribiéndose en el marco de Europa. Nosotros somos eurófilos, no me imagino a una Cataluña independiente fuera de la Unión Europea, aunque somos críticos por la actitud de no interferencia que ha tenido la UE. (Con las decisiones judiciales de países como Bélgica, Alemania y Suiza, a favor de la no extradición de políticos catalanes a España) la gente ve que las victorias vienen más de Europa que de Madrid.

La justicia nos va a llegar de Europa para todas estas causas. Y el Mediterráneo, son los aliados geopolíticos. Y están los aliados clave, como México

—¿Se ha reunido con funcionarios mexicanos durante su visita?

Con el Director General de Europa de la SRE, Bernardo Aguilar; la directora de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, Diana Alarcón y; con el jefe de la oficina de Claudia Sheinbaum, José Alonso Suárez del Real.

—El Tribunal de Cuentas (del Senado) enlistó a 34 funcionarios por usar fondos públicos en acción exterior. ¿Usted teme que pueda volver a ocurrir con usted y con los delegados?

A mí eso no me da ningún tipo de intranquilidad porque estoy segura que eso es una polítización y no es realista con el status quo competencial. El año que viene, apruebo un presupuesto de acción exterior que incrementa un 28% del presupuesto de la consejería.

